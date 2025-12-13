La empresa que actualmente tiene la franquicia de Taco Bell es la ecuatoriana Sociedad Gourmet, la cual tiene más de 30 años en el manejo de negocios relacionados a restaurantes y hoteles en Ecuador y España. “En Ecuador tenemos hoteles bajo la marca Hilton; también una cadena muy importante de restaurantes que se llama Negroni; además, de una marca propia con Hotel Santa Lucía”, señaló Cornelio Vintimilla, director general de Sociedad Gourmet, compañía que maneja Taco Bell en Perú y Ecuador.

El ejecutivo explicó que su representada inició la operación de la cadena de fast food desde febrero , considerando sus ubicaciones dentro de los centros comerciales Jockey Plaza, Plaza Norte y un local puerta a calle en Miraflores. Así, el cuarto local fue abierto al público el último jueves en San Isidro, priorizando el formato con acceso directo al exterior que sería una tendencia en las próximas inauguraciones de la marca.

“Creemos que la estrategia correcta para el mercado peruano es abrir espacios puerta a calle; es decir, vamos a tomar ciertos patios (de comidas), pero seremos mucho más agresivos en los formatos con salida directa al exterior”, remarcó el vocero.

Cornelio Vintimilla, director general de Sociedad Gourmet, compañía que maneja Taco Bell en Perú y Ecuador. (Foto: Taco Bell)

A la fecha, el proyecto ha demandado de una inversión de US$ 300,000; sin embargo, los desembolsos aumentarán en los próximos meses, a partir de tres nuevas aperturas proyectadas para el 2026. Los distritos objeto de este crecimiento continuarán siendo San Isidro y Miraflores.

“Queremos que el centro de la operación sea Miraflores y San Isidro, luego iremos expandiéndonos tanto al norte como al sur de Lima. La idea es de una manera ordenada ir cubriendo distritos que están cercanos a estos nichos”, expresó.

Para tal penetración, Vintimilla adelantó que la empresa alista inversiones de entre US$ 200,000 y US$ 500,000 por local, enfocándose en espacios de por lo menos 150 metros cuadrados (m2), principalmente, en zonas premium de alto tráfico. “A partir del 2028 que esperamos tener entre 15 y 16 establecimientos en Lima, analizaremos si seguimos solo en Lima o salimos a provincias”, añadió el ejecutivo.

LEA TAMBIÉN: La nueva fecha del Día Nacional del Taco en Estados Unidos

Innovaciones en la carta

A la fecha, Taco Bell ha logrado importante preferencia en un público joven, especialmente, universitarios y similares con un ticket promedio de gasto de entre S/ 10 y S/ 15; ello, en una oferta que tiene entre lo más demandado a los ‘crunchy tacos’, chalupas, ‘burritos’, entre otros.

“En el 2026 queremos ampliar a esta carta por lo menos cuatro innovaciones, asemejando el menú lo más cercano a la oferta estadounidense. Estamos trayendo nuevas salsas, introduciremos el pollo crocante al menú. Asimismo, también vamos a tener los Doritos Locos Tacos, que es un producto en alianza con Frito-Lay, de PepsiCo”, detalló Vintimilla, quien espera seguir captando público universitario y oficinista.