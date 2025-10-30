Amador Rooftop obtuvo el primer puesto del Premio Summum en su categoría. (Foto: DA Grupo)
DA Grupo opera como un holding gastronómico peruano conformado por tres marcas: Amador Rooftop, Terminal Pesquero —que aportan, cada una, el 50% de los ingresos del grupo— y la recientemente adquirida Gringo Burgers. Para sus dos enseñas principales, el siguiente paso es la internacionalización, con un enfoque ambicioso en países de Sudamérica, Estados Unidos y una proyección hacia Europa. Conozca los planes que prepara este grupo empresarial para consolidar su expansión.

