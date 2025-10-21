Si bien el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda manifestó que no se ha contemplado imponer toque de queda, dejo abierta dicha posibilidad si es que lo respalda un sustento técnico.

Al respecto, la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines – Ahora Perú, manifestó su preocupación a que se pueda tomar dicha medida.

“Esta medida acarrearía graves consecuencias para las empresas y los trabajadores de establecimientos vinculados al sector turismo (hoteles y restaurantes entre otros), los cuales ya vienen afectados por diversas causas que todos conocemos desde la pandemia, sin que a la fecha se hayan recuperado totalmente”, señaló Pablo García Wagner, Presidente del Consejo Directivo Ahora Perú, en una carta dirigida al jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez.

“Como seguro es de su conocimiento, el Toque de Queda que rigió en Lima Metropolitana el último semestre del 2023, tuvo un impacto económico negativo muy fuerte en los establecimientos formales de la zona, llevando casi a la quiebra a muchos de ellos”, recordó.

Agregó que si bien se entiende que las autoridades tienen el deben de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, le agradece al Gobierno que se sirva considerar en su evaluación, los efectos sociales y económicos negativos. “Confiamos en que su despacho actuará con la prudencia y responsabilidad del caso”, anotó.

Declarará a Lima en emergencia

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, anunció que se declarará en emergencia a Lima, en las próximas horas.

“Vamos a anunciar la decisión del Gobierno de declarar en emergencia por lo menos Lima Metropolitana, pero esto a diferencia de otras ocasiones no puede ser simplemente una declaratoria subjetiva que no sirva al ciudadano común, debe venir acompañada de un paquete de medidas concretas y eficaces”, expresó.

Agregó que precisamente el presidente José José Jerí les ha encomendado preparar ese paquete de medidas, someterlo al debate técnico en el menor tiempo posible. “Por eso los ministros nos encontramos en sesión permanente hasta cuando tengamos ese paquete de medidas y podamos reunirnos para declarar en emergencia Lima, pero con contenido”, añadió.

“En las próximas horas se procederá a la declaratoria de emergencia en Lima, con todas las medidas que puedan producirse a lo largo de estas horas y luchar contra la criminalidad e impactar en beneficio del ciudadano que sufre de la delincuencia común“, ratificó Álvarez a la prensa.

“Respecto a la declaratoria del estado de emergencia, tal como lo ha manifestado el premier vamos a esperar los informes necesarios para poder dar impulso a esta medida que será anunciada en los próximos días”, expresó el ministro de Justicia, Walter Martínez , quien también estuvo presente en la conferencia, junto al ministro de Salud, Luis Quiroz, tras finalizar el Consejo de Ministros.

¿Habrá toque de queda?

Si bien el jefe del Gabinete manifestó que no se ha contemplado imponer toque de queda, pero tampoco la descartó.

“Tendría que demostrarse, a cargo del técnico que proponga ( el toque de queda), cuál es su efectividad real”, expresó tras señalar que hay que considerar que la criminalidad (actúa) muchas veces en el día.

