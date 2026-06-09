El grupo fundado por Diego Herrera y Diego de la Puente continuará ampliando su presencia internacional durante el segundo semestre de 2026 con nuevas aperturas para sus principales marcas.

En julio, KO Asian Kitchen abrirá un nuevo local en Santiago de Chile. Posteriormente, en octubre inaugurará su tercer establecimiento en Bogotá y, en diciembre, concretará su ingreso a Chicago.

Por su parte, Osaka Nikkei continuará expandiéndose fuera del Perú con una apertura en Chicago prevista para octubre y otra en Dubái durante noviembre.

Con ello, MCK sumará cinco nuevas aperturas antes de finalizar el año, reforzando su presencia en mercados considerados estratégicos para su crecimiento.

Chicago y Dubái figuran entre los próximos destinos de expansión internacional.

La meta detrás de la expansión

Las nuevas aperturas forman parte de un plan de crecimiento de largo plazo que busca consolidar el posicionamiento internacional de las marcas del grupo.

Con ese objetivo, MCK apunta a alcanzar 60 establecimientos a nivel global hacia 2029, apoyándose tanto en restaurantes propios como en franquicias y operaciones supervisadas fuera del país.

“En MCK estamos trabajando con una visión muy concreta. Queremos crecer de manera sostenible, manteniendo la experiencia que nos diferencia de otras marcas. Osaka nos abrió el camino para demostrar que nuestra propuesta culinaria es altamente competitiva y hoy escala junto a KO bajo un modelo eficiente y rentable. Ingresar a estos nuevos mercados es un reto, pero con un gran equipo detrás, esperamos que esta expansión incremente nuestro valor fuera del país”, señaló Diego de la Puente.

La compañía busca alcanzar 60 establecimientos a nivel global hacia 2029.

El impulso de las ventas

La estrategia internacional se apoya en los resultados obtenidos durante 2025.

Ese año, el grupo concretó seis aperturas entre Perú y el extranjero. En el mercado local inauguró KO Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y KO en Jockey Plaza. Fuera del país sumó Osaka Madrid, KO Riyadh, KO Guayaquil y Barrio Guayaquil.

Gracias a esa expansión, las ventas globales de sus marcas crecieron 21% respecto a 2024. El resultado considera restaurantes propios en Perú, franquicias internacionales y establecimientos supervisados por el grupo fuera del país.

Para 2026, la compañía proyecta un crecimiento adicional de 25% y estima cerrar el año con una facturación bruta global de US$ 136 millones.

Según la empresa, el desarrollo de nuevas sedes en América, Europa y Medio Oriente busca conectar con consumidores que valoran propuestas gastronómicas de alto nivel, estándares elevados de servicio e identidades de marca claramente definidas.