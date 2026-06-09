MCK prepara nuevas aperturas para Osaka y KO Asian Kitchen.
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Redacción Gestión
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Después de consolidar nuevas operaciones dentro y fuera del Perú durante el último año, el holding gastronómico MCK vuelve a mover fichas en su estrategia internacional. La compañía, responsable de marcas como Osaka Nikkei y KO Asian Kitchen, alista una nueva etapa de crecimiento enfocada en mercados de América y Medio Oriente, donde busca seguir fortaleciendo su presencia y posicionamiento global.

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