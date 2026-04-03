La cocina Nikkei en Perú consolida su expansión global y se posiciona como un negocio cada vez más competitivo y sofisticado. (Foto: ISushi/EDO/Osaka)
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Dax Canchari Reyes
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La cocina nikkei en Perú ha dejado de ser una tendencia gastronómica para convertirse en una industria estructurada. Con crecimientos que alcanzan el 20%, expansión hacia Europa, Medio Oriente y Norteamérica, y modelos que van desde la exclusividad por ciudad hasta la barra libre de volumen, el segmento muestra madurez. Sin embargo, el reto ya no es solo posicionar la fusión peruano-japonesa.

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