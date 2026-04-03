Es que el comportamiento reciente del mercado revela una transición. En el segmento premium, el crecimiento ya no proviene principalmente del aumento de comensales, sino del valor por visita.

Osaka, operado por MCK Hospitality, registró en Lima un crecimiento de 8% en 2025. De ese total, cerca de 3% respondió a un mayor número de clientes y el resto al incremento del ticket promedio. Roger Méndez, VP Global de Finanzas del grupo, reconoció que la operación en la capital está cerca de su límite: “ya la parte de cocina y servicio está bastante al tope”.

La marca, con 25 años de trayectoria, opera diez locales a nivel global —dos en Perú y ocho en el exterior— y mantiene una estrategia clara: un solo restaurante por ciudad principal para preservar posicionamiento y exclusividad. Su primer mercado internacional fue Buenos Aires y hoy proyecta nuevas aperturas en Chicago y Dubái.

En paralelo, el Grupo EDO creció 20% en 2025. César Morán, gerente general, atribuye el avance a la fortaleza de una marca con 21 años de operación y a la consolidación de su propuesta integral.

Mientras que en el segmento masivo, ISushi —con nueve años en el mercado y siete locales— ha expandido su cobertura y proyecta mantener un ritmo de dos a tres aperturas anuales, según explicó su jefe de Marketing y Comercial, Rubén Alonso Cobeñas Urtecho.

En ese contexto, se puede identificar que el crecimiento existe, pero las dinámicas son distintas: mientras el premium optimiza ticket, el formato masivo apuesta por volumen y cobertura territorial.

Cocina Nikkei: fusión de técnica japonesa y sabores peruanos, que combina disciplina en procesos con insumos e identidad local.

La experiencia en salón como diferencial

A diferencia de otros formatos gastronómicos donde el delivery ha ganado protagonismo, el nikkei sigue dependiendo del consumo presencial.

En Osaka, hasta el 98% de las ventas provienen del salón. La experiencia —ambiente, iluminación, servicio y presentación— es parte central del valor y difícil de trasladar a domicilio.

EDO presenta una estructura similar: 77% de su facturación corresponde al canal salón y 23% al delivery. La marca ha reforzado el servicio de Teppanyaki (estilo de cocina japonesa que utiliza una plancha de acero para cocinar alimentos frente a los comensales) como espectáculo de cocina en vivo y renovó su carta de salón y bar.

En el caso de ISushi, aunque opera bajo el concepto de barra libre, también estructura su propuesta alrededor del compartir en mesa. Su modelo “All you can share” replica la lógica del chifa: variedad al centro y consumo grupal.

Por ello, el salón no solo es canal de venta; es el principal generador de margen y diferenciación.

EDO tiene una línea “fit” exclusiva para delivery, elaborada con arroz de col como alternativa más ligera. (Foto: EDO)

Innovación como clave de la estrategia

Ahora bien, mantener relevancia tras dos décadas es uno de los mayores desafíos del sector.“Es muy difícil mantenerte vigente por tanto tiempo”, admite Méndez sobre Osaka. La marca trabaja con una base de más de 700 recetas y una carta replicada internacionalmente, incorporando especiales que pueden convertirse en permanentes según su aceptación.

Además, y debido a esa necesidad de ofrecer novedad permanente, explica la creación de NT Taco, un formato más casual y juvenil que utiliza algunos insumos de calidad Osaka, pero apunta a un consumo más informal, incluso del mismo cliente que ya conoce la marca principal.

NT Taco es una versión más casual y juvenil de Osaka, orientada a un consumo informal. (Foto: NT Taco)

En EDO, Jorge Matsuda, chef ejecutivo, sostiene que la disciplina técnica —arroz, cortes, tiempos y temperaturas— es fundamental para sostener estándares en un mercado exigente. La innovación se introduce de forma progresiva, manteniendo coherencia con la identidad de la marca.

ISushi, por su parte, ha desarrollado más de 30 sabores de makis, incorporando propuestas como lomo saltado, pollo a la brasa, anticuchero y leche de tigre. La adaptación de sabores peruanos intensos al formato sushi ha sido clave para su posicionamiento.

Consumidor más segmentado e inteligente

El consumidor también ha evolucionado y se segmenta según el formato. En EDO, César Morán identifica un público joven-adulto del nivel socioeconómico A/B, informado y exigente, que valora la relación calidad-precio, la innovación gastronómica y espacios de encuentro como el bar o el Teppanyaki.

En el caso de Osaka, Roger Méndez señaló que el cliente promedio bordea los 40 años y que la marca ya va por una tercera generación de comensales. Se trata de un público “muy viajero”, que suele acudir a celebrar ocasiones especiales como reuniones de negocios, graduaciones o compromisos, reforzando su posicionamiento premium.

Restaurantes nikkei tienen una propuesta de alto ticket enfocada en experiencia integral y expansión en ciudades globales. (Foto: Osaka)

En el segmento masivo, ISushi apunta a un consumidor que privilegia el compartir. Rubén Alonso Cobeñas explicó que el concepto se inspira en la lógica del chifa: variedad al centro de la mesa y consumo grupal. La propuesta adapta sabores intensos del paladar peruano al formato sushi, lo que amplía su alcance hacia un público más transversal.

El dinamismo comercial convive con una estructura de costos exigente. En Osaka, el salmón se negocia mediante acuerdos anuales para asegurar abastecimiento, mientras que el atún depende de disponibilidad estacional. El alquiler —generalmente en dólares— idealmente no debe superar entre 7% y 10% de la venta. Además, la capacitación de personal puede tomar alrededor de seis meses, lo que convierte la retención en un factor estratégico.

EDO advierte que la cadena de insumos frescos e importados es especialmente sensible y que la estandarización técnica es clave para preservar calidad y rentabilidad.

En ISushi, la rentabilidad del modelo de barra libre depende del equilibrio entre consumo promedio y volumen de clientes, dado que no todos consumen al máximo dentro del esquema ilimitado.

La eficiencia operativa, más que la creatividad culinaria, empieza a marcar la diferencia.

Del Perú al mundo: comida nikkei

Finalmente, la expansión internacional confirma la madurez del segmento. Osaka abrió en septiembre de 2025 en Madrid y prevé inaugurar Chicago en septiembre y Dubái en octubre. Además, desarrolló Kuuru Jeddah en Arabia Saudita, una propuesta que combina la cocina nikkei peruana con ingredientes del Medio Oriente y fue reconocido como el mejor restaurante del país y uno de los mejores de la región. Con esta presencia, Méndez señala que hoy compiten “con grandes marcas y grandes restauranteros”.

ISushi evalúa expandirse hacia España, Miami, México y Chile. EDO, en cambio, entiende la expansión como un proceso natural y sostenible que acompañe la evolución de la marca.