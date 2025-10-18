Para 2026, el holding gastronómico proyecta generar ventas netas globales por US$ 120 millones entre todas sus marcas, impulsado por las nuevas aperturas (Foto: Difusión).
Para 2026, el holding gastronómico proyecta generar ventas netas globales por US$ 120 millones entre todas sus marcas, impulsado por las nuevas aperturas (Foto: Difusión).
El holding gastronómico MCK Hospitality, dueño de marcas como Osaka, KO y Barrio, continúa consolidando su presencia dentro y fuera del país con un ambicioso plan de crecimiento. La empresa apunta a reforzar su modelo de expansión internacional, sumar nuevas aperturas estratégicas y mantener su ritmo sostenido de desarrollo en los próximos años. En diálogo con Gestión, la compañía revela los próximos pasos, mercados prioritarios y el peso creciente que tendrá la operación internacional dentro de sus ventas globales.

