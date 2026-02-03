Carlos Motin, subgerente de la marca, señaló que la cadena abrió cinco locales el 2025 en Surco (El Polo), Plaza San Miguel, Minka (Callao), Villa El Salvador y el nuevo mall Puntamar de Punta Hermosa, además de potenciar el delivery y ampliar su carta, que incluyó la presentación de una línea propia de sodas y una mayor apuesta por platos fríos.

Actualmente, Shimaya Ramen cuenta con 26 locales a nivel nacional —25 en Lima y uno en Huancayo—, presencia internacional a través de franquicias en Bolivia y una carta en constante actualización, con lo que busca avanzar en 2026 pese a la incertidumbre de un año electoral.

Para este año, Shimaya Ramen proyecta un crecimiento cercano al 20% y evalúa sumar más locales hacia el cierre del ejercicio.

Planes 2026: cinco nuevos locales

De cara a este 2026, Shimaya Ramen avanza con una proyección de crecimiento cercana al 20%, bajo un enfoque conservador en su ritmo de expansión. Al respecto, Motin precisó que la cadena arrancó el año con cuatro aperturas en enero en Arequipa, Chiclayo y Lince, además de un nuevo local en el mall de Puruchuco, cuya inauguración podría concretarse en febrero. A esos establecimientos, se suma una apertura programada para mitad de 2026 en un mall de Villa María del Triunfo, mientras que hacia el cierre del año la compañía evalúa sumar entre dos y tres locales más, en función de la evolución del mercado.

En cuanto al formato, Motin precisó que los locales mantienen una identidad ligada a la tradición japonesa, pero con un diseño más moderno y vanguardista, en línea con la nueva etapa de la marca. Si bien el metraje y el número de mesas varían según la ubicación —desde módulos en malls hasta espacios de mayor tamaño—, el modelo de franquicias plantea estándares de locales de 100 metros cuadrados a más.

Shimaya Ramen mantiene un estándar operativo con locales de al menos 100 m², combinando tradición japonesa con diseño moderno y vanguardista. (Foto: Shimaya Ramen).

Avanzar hacia el extranjero y crecer en provincias

En el plano internacional, Shimaya Ramen mantiene una expansión selectiva y bajo evaluación. La cadena cuenta con presencia en el extranjero a través de franquicias en Bolivia, donde opera dos locales en Santa Cruz de la Sierra desde 2017, experiencia que le ha permitido validar su modelo fuera del país.

Motin refirió que la marca ha recibido propuestas para crecer internacionalmente, aunque no se encuentra en negociaciones activas en este momento, pues el foco está puesto en consolidar las aperturas previstas para el 2026. A futuro, Argentina y Colombia aparecen como mercados atractivos, en un contexto en el cual la gastronomía nikkei gana espacio en América Latina y la compañía evalúa su expansión con cautela operativa.

En el interior del país, Shimaya Ramen inició el 2026 con una estrategia clara de expansión fuera de la capital. Tras cerrar el 2025 con presencia en Huancayo, la cadena activó nuevas aperturas en Arequipa y Chiclayo, ciudades que marcan el inicio de su crecimiento en provincias. De acuerdo con Carlos Motin, la compañía evalúa seguir avanzando hacia otras ciudades del país donde aún no opera, en función de criterios de demanda y desarrollo comercial, con el objetivo de consolidar una red nacional descentralizada.

Shimaya.

Renovación de carta: presentación de sodas propias

En línea con los cambios en los hábitos de consumo, Shimaya Ramen avanzó durante el 2025 en una renovación progresiva de su carta, ampliando su propuesta más allá del ramen tradicional. La marca incorporó una línea de platos fríos, que incluye sashimis, ceviche nikkei y un ramen frío, una preparación tradicional en Japón poco conocida en el mercado local. Además, sumó nuevas recetas de cocina caliente.

A esta actualización de la carta se añadió el desarrollo de una marca propia de sodas o refrescantes, lanzada en 2025 como respuesta a la estacionalidad y al impacto del calor en el consumo. La línea debutó con sabores pensados para complementar tanto los platos calientes como la oferta fría.

De cara al 2026, la compañía se mantiene en evaluación de nuevos sabores para seguir innovando en su propuesta de bebidas y reforzar la experiencia gastronómica.

Remodelación de su primer local y otras sedes

En el frente de infraestructura, Shimaya Ramen inició el 2026 con un plan de remodelación de sus locales más emblemáticos, comenzando por su primer local en Pueblo Libre, considerado el punto histórico de la marca. El espacio fue demolido para dar paso a un local más grande y vistoso, alineado con el nuevo formato de la cadena. La reapertura está prevista en un plazo aproximado de tres meses.

En paralelo, la compañía tiene previsto renovar progresivamente otras sedes más antiguas a lo largo del 2026. Entre las ubicaciones consideradas en esta etapa figuran Barranco, San Borja y Surco, que serán adaptadas al nuevo diseño vanguardista que la marca viene implementando.