Durante el 2025, Shimaya Ramen abrió cinco locales en Lima Metropolitana y el Callao, reforzando su cobertura territorial. (Foto Shimaya Ramen/Facebook).
Durante el 2025, Shimaya Ramen abrió cinco locales en Lima Metropolitana y el Callao, reforzando su cobertura territorial. (Foto Shimaya Ramen/Facebook).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Sandra Reyes
mailSandra Reyes

Shimaya Ramen, cadena peruana de comida japonesa, cerró el 2025 con un crecimiento aproximado de 30% frente al 2024, desempeño que estuvo acompañado por la apertura de cinco locales en Lima. En el inicio del 2026, la compañía concretó cuatro aperturas en la capital y continua rediseñando su carta. Con esta hoja de ruta, la marca apunta a consolidar su liderazgo, acelerar su expansión a nivel nacional y avanzar en su posicionamiento en el extranjero con su propuesta nikkei. ¿Hasta dónde puede escalar Shimaya en su próxima etapa de crecimiento?

TE PUEDE INTERESAR

Maido, el mejor restaurante del mundo, un nikkei que se ha ido “peruanizando”
La cocina nikkei de Robby Dickson: una inmersión en el arte del omakase en La Molina
Kio, la chicharronería que fusiona sabores nikkei, continúa su expansión en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.