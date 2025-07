Ver a Maido encabezando la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025, proyecta al Perú como destino imprescindible para cualquier amante de la gastronomía.

Hace tiempo que los peruanos estamos convencidos de que tenemos la mejor cocina del mundo: si viajamos al exterior, no pasan muchos días sin que sintamos la necesidad compulsiva de un buen cebiche. “Nada como el Perú para comer”, decimos, y defendemos con pasión ese primer lugar en el podio. Ver a Maido encabezando la lista The World’s 50 Best Restaurants 2025, no solo refuerza esta creencia, sino que nos proyecta como destino imprescindible para cualquier amante de la gastronomía.