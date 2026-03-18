Fuku Trading Company cuenta con más de 15 años en el mercado y surgió al calor del auge de la cocina nikkei. (Foto: Larousse cocina)
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Edgar Velito
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El auge de la cocina nikkei, fusión entre la gastronomía japonesa y peruana, dio origen a Fuku Trading Company, empresa que hoy importa y distribuye productos asiáticos para reconocidos restaurantes como Maido y Osaka. Su hoja de ruta para este 2026 es ampliar su uso en otras categorías de restaurante, además de posicionar el sake (tradicional bebida alcohólica japonesa) como una alternativa en la coctelería peruana. En paralelo, la compañía prepara un plan de expansión de sus tiendas y proyecta fortalecer su presencia en el canal horeca en provincias.

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