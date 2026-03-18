Juan Carlos Ynouye, gerente de operaciones de Fuku Trading Company, resaltó que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento del 20% en ventas respecto al año anterior.

“Hemos invertido en recursos y fortalecido nuestra estructura comercial, además de expandirnos hacia otras categorías de restaurantes. Ya no solo nos enfocamos en la cocina nikkei, sino que también atendemos cevicherías y hoteles”, comentó a Gestión.

Pese a la diversificación, el 80% de sus productos aún se dirige a restaurantes nikkei, mientras que el 20% restante abastece otras categorías. “Dentro de nuestro portafolio tenemos clientes importantes como Maido, Osaka y el hotel Marriott. Atendemos a cerca de 250 marcas en el canal horeca, pero nuestro objetivo es incrementar la presencia en cevicherías y restaurantes de comida criolla”, señaló.

Además de insumos, la compañía importa y distribuye bebidas alcohólicas como el sake, bebida japonesa que ha ganado presencia en bares de autor y hoteles. En 2025, sus ventas crecieron 27% frente al año anterior.

“En Perú, solo unas pocas empresas importan sake. Tenemos una participación relevante en ese mercado, ya que llevamos años importando esta bebida. Sin embargo, dentro del consumo global, la participación aún es reducida. Nuestro objetivo es posicionar el sake como una alternativa dentro de la coctelería peruana”, afirmó.

Juan Carlos Ynouye, gerente de operaciones de Fuku Trading Company.

Fuku Trading alista nuevas tiendas y apunta a expandirse hacia provincias

Fuku Trading Company opera tiendas en Miraflores y San Isidro, abiertas desde 2023, donde ofrece productos comestibles como snacks, golosinas y ramen, además de bebidas, insumos para la preparación de alimentos y artículos de cocina relacionados con la cultura asiática.

“Este año proyectamos abrir tres Fuku Store adicionales, y parte del crecimiento de la empresa vendrá precisamente por la expansión de nuestra red de tiendas. La estrategia está enfocada en Lima Moderna, y esperamos tener definidos los locales e iniciar los trabajos de apertura durante el primer trimestre. A mediano y largo plazo, también evaluamos ingresar a provincias como Arequipa, Trujillo y Cusco”, agregó el ejecutivo.

En sus inicios, la compañía se enfocó en la importación de insumos clave para la cocina nikkei, como arroz, panko, nori, salmón y wasabi.

Además, incorporarán a su oferta productos vinculados al anime, como envolturas temáticas en comestibles, una categoría que viene ganando aceptación en el mercado peruano.

La estrategia para 2026 se orienta a nuevos canales y mayor presencia en Horeca. “Estamos en conversaciones con supermercados como Cencosud y tiendas de conveniencia como Oxxo. Ya a la fecha estamos en Makro y la cadena de venta de bebidas Almendáriz. También, buscamos atender a más cócteles de autor y hoteles”, indicó.

Las proyecciones para este año contemplan un crecimiento del 20% en ventas totales y del 30% en la comercialización de sake. “Estamos trabajando en un plan para ampliar la capacidad de nuestro centro de almacenamiento en Surquillo y contar con una flota propia, a fin de atender las proyecciones que manejamos”, adelantó.

Más datos sobre Fuku Trading Company

Operación. Fuku Trading Company cuenta con más de 15 años en el mercado y surgió al calor del auge de la cocina nikkei.

Fuku Trading Company cuenta con más de 15 años en el mercado y surgió al calor del auge de la cocina nikkei. Importación. El volumen de importación de la empresa creció 18% en 2025 respecto al 2024.

El volumen de importación de la empresa creció 18% en 2025 respecto al 2024. Oferta. En sus inicios, la compañía se enfocó en la importación de insumos clave para la cocina nikkei, como arroz, panko, nori, salmón y wasabi. Actualmente, ha ampliado su alcance hacia hoteles, cevicherías y otros tipos de restaurantes.

En sus inicios, la compañía se enfocó en la importación de insumos clave para la cocina nikkei, como arroz, panko, nori, salmón y wasabi. Actualmente, ha ampliado su alcance hacia hoteles, cevicherías y otros tipos de restaurantes. Presencia. La empresa atiende al canal horeca en Lima y algunas ciudades del interior, pero su objetivo para este año es fortalecer su presencia en provincias.