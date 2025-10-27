La cadena mexicana de tiendas de conveniencia Oxxo continúa fortaleciendo su presencia en el mercado peruano con la inauguración de su primera tienda temática fuera de Lima, ubicada en la ciudad de Arequipa. La apertura marca un paso clave en la expansión de la marca hacia provincias, en línea con su estrategia de crecimiento y diversificación dentro del competitivo sector retail.

El nuevo establecimiento es una tienda insignia, con elementos decorativos, ambientación y promociones especiales inspiradas en Loa, la marca de aguas saborizadas de Industrias San Miguel (ISM), con la que Oxxo ha establecido una alianza estratégica.

Con esta inauguración, Oxxo alcanza 11 tiendas temáticas en el Perú, reafirmando su compromiso con la innovación y la cercanía al consumidor. La empresa proyecta seguir ampliando su presencia en distintas ciudades del país.

La tienda temática de Oxxo se desarrolla en alianza con Loa, marca de aguas saborizadas de Industrias San Miguel (ISM). (Foto: Oxxo Perú).

¿Qué novedades trae el nuevo local de Oxxo?

La nueva tienda temática de Oxxo está situada en la esquina de la calle Villa Hermosa con Miguel Grau, a solo una cuadra de Plaza Las Américas. Desde este punto, la empresa busca conectar con un público diverso, compuesto tanto por residentes locales como por turistas, consolidando su posicionamiento en el sur del país.

Por su parte, Loa —que en los últimos años ha ganado terreno en el segmento de bebidas naturales— refuerza su presencia en puntos de venta clave y amplía su visibilidad en nuevas regiones con esta colaboración. La marca busca acercarse más al consumidor peruano con una propuesta de hidratación saludable, reportó Perú Retail.

“Estamos felices de anunciar la apertura de nuestra primera tienda insignia en Arequipa, un verdadero hito para OXXO Perú y para el retail peruano. Esta tienda marca el inicio de una nueva etapa”, señaló Eduardo Bustamante, gerente divisional de Categorías de la compañía.

La nueva tienda de Oxxo dispondrá de promociones exclusivas y una ambientación especial. (Fuente: OXXO).

Oxxo ajustará su estrategia de crecimiento en Perú y Chile en 2025

Oxxo, operada por Fomento Económico Mexicano (Femsa), anunció un cambio en su hoja de ruta para los mercados de Perú y Chile durante el 2025. El presidente de la compañía, José Antonio Fernández Carbajal, señaló que el nuevo enfoque priorizará la rentabilidad operativa sobre la expansión acelerada del número de locales en ambos países.

“En el caso de algunas otras operaciones de proximidad en Latinoamérica, como Oxxo en Chile y Perú, estamos reduciendo el énfasis en la expansión y nos centramos en mejorar sus factores de rentabilidad”, afirmó el ejecutivo.

Fernández explicó que esta decisión responde a la necesidad de optimizar recursos y reducir los gastos generales en dichas plazas, permitiendo un mejor desempeño financiero en el mediano plazo. La estrategia busca además disminuir los niveles de inversión en el corto plazo, con el objetivo de consolidar resultados más sólidos a nivel regional.