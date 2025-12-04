Para el próximo año, Tori se prepara para una fase más ambiciosa de expansión con la apertura de tres nuevos locales, la transformación de sus cocinas ocultas en tiendas físicas e impulsar el crecimiento de MT, su línea de salsas, que ya se comercializan en los supermercados de Cencosud. El objetivo es claro: acercar la experiencia Tori a más consumidores y consolidarse como una de las marcas referentes del pollo a la brasa en el país.

Expansión en Lima: nuevos locales y transformación de dark kitchens

La estrategia de crecimiento de Tori en Lima se enfocará en fortalecer su presencia física. Actualmente, la marca opera con una tienda en Miraflores —con atención en salón y delivery— y dos dark kitchens en Magdalena y San Borja. Sin embargo, el objetivo para el 2026 es que estas cocinas ocultas evolucionen a locales con experiencia completa para el consumidor. El primer paso se dará en Magdalena, donde las obras ya están en marcha y se proyecta la apertura entre febrero y marzo de 2026. “Estamos trabajando en que la dark kitchen de Magdalena se convierta también en tienda física”, señala César Choy, socio de Tori.

Luego se avanzará con San Borja, distrito que Tori considera prioritario para una conversión similar. Con ello, la compañía arrancará el próximo año con dos tiendas físicas en funcionamiento, sin renunciar al delivery como canal relevante en zonas donde continúa siendo dominante. “Creería yo que para febrero, marzo deberíamos tenerlo. Para iniciar el año ya con dos tiendas físicas”, explica el socio de la marca.

Además de esas transformaciones, Tori apunta a sumar al menos tres locales más el próximo año. Entre los distritos evaluados destacan San Miguel, Breña y el Centro de Lima, donde la marca confía en su versatilidad de adaptación. “Va a depender de dónde encontramos el local, porue creemos que Tori puede vivir realmente ya en cualquier distrito”, sostiene Choy.

Se une al boom del pollo broaster → ya en delivery desde Miraflores, pronto en los otros locales. (Foto: Difusión)

Futura expansión a provincias y al extranjero

Pensando en el mediano plazo, Tori no solo quiere consolidarse en Lima, sino también llevar su propuesta a más regiones del país. Aunque aún no hay un cronograma definido, la marca ya evalúa ciudades con alto potencial gastronómico y operativo. “Cusco, Arequipa, Ica, son buenas provincias”, comenta César Choy, al señalar los primeros mercados en observación para una expansión a provincias.

El interés por Tori también trasciende fronteras. Según Choy, distintas personas y grupos se han acercado para explorar la llegada de la marca a mercados internacionales. “Argentina, Colombia, Estados Unidos, en Miami hay un par de personas interesadas. Europa también, Madrid”, revela. Este apetito internacional responde a una marca que se ha hecho conocida y que busca proyectarse como un referente peruano del pollo a la brasa en escenarios gastronómicos globales. “La idea es que Tori se convierta en la pollería probablemente más fuerte, incluso fuera del país”, afirma.

La meta 2026 es sumar tres nuevos locales en Lima. Distritos en la mira: San Miguel, Breña y Centro de Lima. (Foto: Difusión)

Línea de salsas MT como motor de crecimiento

Además del desarrollo de la pollería, Tori impulsa el crecimiento de MT, su línea propia de salsas que nació en pandemia y se comercializa tanto en supermercados como dentro de los restaurantes. “Nuestro ají, la mayonesa, la vinagreta que usamos son de esa marca. Son dos marcas que nacieron juntas, una apoyándose en la otra”, explica César Choy. Actualmente, MT está presente en Wong y Metro, consolidando una buena acogida en el mercado local: “Poco a poco las salsas se han ido haciendo más conocidas”.

El salto más reciente llegó con su primera exportación a Estados Unidos, donde MT ingresó a Fresh Market hace menos de un mes, y ya se prepara para crecer en la región. “Lo próximo que se viene para las salsas también es Chile, probablemente Colombia, y abarcar más mercado nacional”, adelanta Choy. Para 2026, la marca planea un cambio estratégico clave: sus salsas pasarán de refrigeradas a temperatura ambiente, lo que permitirá ampliar las exportaciones sin restricciones logísticas. “Eso va a cambiar muchísimo, vamos a poder exportar mucho más”, asegura.

Línea de salsas MT nace junto con Tori y usa las mismas recetas del restaurante. (Foto: Difusión)

Renovación de carta y nuevas propuestas gastronómicas

Tori también viene fortaleciendo su propuesta gastronómica para adaptarse a los diferentes canales de consumo. Uno de los lanzamientos más recientes es el pollo broaster, que se viene probando inicialmente a través del canal delivery desde el local de Miraflores. “Ayer he comenzado con un delivery del pollo broaster, solamente desde el local de Miraflores por el momento y en un par de semanas ya se sumarán los otros dos locales”, detalla César Choy, quien anticipa que esta novedad ayudará a dinamizar la oferta y atraer nuevos perfiles de clientes.

Además, la marca prepara una renovación de carta para acompañar la apertura de su nuevo local físico en Magdalena, permitiendo que más personas accedan a productos que hoy solo se encuentran en salón. “Queremos que la gente pueda tener la oportunidad de sentarse en una mesa y poder comer nuestros productos, porque tenemos varias cosas que no las tenemos en delivery y solamente las tenemos en el salón”, explica Choy. De esta manera, Tori busca reforzar la experiencia presencial como parte de su estrategia para afianzar marca y aumentar el tráfico en tienda.