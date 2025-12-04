Tori tiene tres puntos de operación en Lima: 1 tienda física en Miraflores y 2 dark kitchens (Magdalena y San Borja). (Foto: Difusión)
La pollería Tori, fundada por los chefs Mitsuharu “Micha” Tsumura y César Choy, cerrará el 2025 con resultados positivos: la marca registró un crecimiento del 5% frente al 2024, afianzando su posición en el competitivo mercado del pollo a la brasa. A ello se suma un hito estratégico: su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con una tienda franquiciada que ha ampliado significativamente su visibilidad. Para el 2026, Tori se alista para una etapa de expansión más ambiciosa, que incluye nuevos locales, la conversión de sus dark kitchens en tiendas físicas y una carta renovada tanto para salón como para delivery. ¿Cuál es la estrategia que se han trazado para lograrlo?

