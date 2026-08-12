Luis Alberto Carranza Micalay fue designado como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Foto: Andina.
Luis Alberto Carranza Micalay fue designado como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La decisión fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 254-2026-PCM, publicada este miércoles. La norma establece que Carranza Micalay asumirá el cargo de director ejecutivo de la DINI.

En el mismo dispositivo, el , quien había sido nombrado en el cargo mediante la Resolución Suprema N.° 125-2026-PCM. La resolución expresa el agradecimiento por los servicios prestados durante su gestión.

Luis Alberto Carranza Micalay fue designado como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Foto: Normas Legales.
Luis Alberto Carranza Micalay fue designado como nuevo director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Foto: Normas Legales.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1141, el director ejecutivo de la DINI es designado por el Presidente de la República mediante resolución suprema, con el refrendo del presidente del Consejo de Ministros.

La norma lleva las firmas de la , y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde.

La designación se realiza en el marco de las disposiciones que regulan el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la Dirección Nacional de Inteligencia, así como de la normativa sobre idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública.

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