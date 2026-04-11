El Ejecutivo designó a Benito Cabrera Quispe como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), nombramiento formalizado con la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano.

La designación fue formalizada a través de la Resolución Suprema N.º 125-2026-PCM, refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), conforme al marco legal vigente.

De acuerdo con la norma, el cargo es de designación directa del presidente de la República y requiere la refrendación del jefe del Gabinete Ministerial, en línea con lo establecido en el Decreto Legislativo N.º 1141, que regula el Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) y la DINI.

La resolución cuenta con las firmas del presidente José María Balcázar y del titular de la PCM, Luis Arroyo Sánchez.

Benito Cabrera Quispe, nuevo jefe de la DINI. (Foto: Región Policial Huancavelica)

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Funciones de la DINI

La Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo encargado de producir inteligencia estratégica para la defensa nacional, la seguridad interior y la protección del orden constitucional.

En ese marco, la entidad cumple un rol clave en el Sistema de Inteligencia Nacional, articulando información relevante para la toma de decisiones del Estado en materia de seguridad.