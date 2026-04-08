El presidente José María Balcázar afirmó que el empresariado peruano necesita condiciones claras de seguridad, transparencia y garantías para impulsar la inversión privada en el país, durante su participación en el lanzamiento de la Expo Amazónica Cusco 2026.

En su intervención, el jefe de Estado sostuvo que el sector empresarial debe ser reconocido como un aliado estratégico dentro del marco constitucional, al considerar que cumple un rol fundamental en el desarrollo económico nacional.

“El testimonio histórico dice que las sociedades se manejaron a través del comercio en el mundo. De tal manera que nuestro aliado principal es reconocer en la Constitución que el empresariado peruano tiene espacio fundamental en el desarrollo de los países, en este caso del Perú”, señaló.

En esa línea, subrayó que el Gobierno viene trabajando para promover condiciones favorables para la actividad empresarial. “Nosotros vamos a ir apostando por promover que el empresario peruano tenga garantías y tenga transparencia y seguridad y para eso estamos trabajando” , añadió.

Balcázar también remarcó que la seguridad es un factor determinante para dinamizar la economía y enfrentar la delincuencia. “Con la seguridad no solo vamos a ganarle a la delincuencia para satisfacción de los burócratas, sino también para los empresarios peruanos que quieran invertir en libertad y con seguridad”, afirmó.

Comercio como base del desarrollo social

Durante su discurso, el mandatario hizo referencia al rol histórico del comercio en la organización de las sociedades, señalando que este antecede a la formación del Estado moderno.

“El Estado no existía como tal, aparece recién posteriormente a partir del siglo XVIII en adelante; antes lo que existía eran solo comercios”, indicó, tras resaltar que esta actividad ha sido clave en la evolución económica global.

El presidente anunció que visitará Cusco en las próximas semanas y precisó que los ministros de Estado estarán encargados de articular las acciones vinculadas a la agenda en dicha región.

Gobierno impulsa modernización hospitalaria

En otra actividad, el presidente José María Balcázar destacó que su gestión está orientada a fortalecer sectores clave como la educación y la salud, durante la firma del contrato de asociación público-privada para la operación y mantenimiento del Hospital de Emergencias Villa El Salvador.

El mandatario calificó el acuerdo como un hito para mejorar la calidad de los servicios públicos de salud, al contemplar una inversión estimada de US$ 284 millones. El proyecto incluye la rehabilitación de infraestructura, reposición de equipamiento clínico y gestión integral de servicios.

Asimismo, indicó que el Gobierno continuará promoviendo iniciativas similares con participación del sector privado.

El proyecto beneficiará a cerca de un millón de personas en Lima Sur, incluyendo distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.