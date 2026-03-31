El presidente José María Balcázar volvió a apuntar contra lo que denominó la “burocracia limeña”, a la que responsabilizó por el retraso de proyectos en distintas regiones del país. Desde Cajamarca, el mandatario afirmó que su Gobierno busca acelerar la ejecución de obras públicas, especialmente en infraestructura vial .

Durante una visita técnica a la provincia de Cutervo, el jefe de Estado inspeccionó los trabajos en el tramo Cutervo–Chiple, parte de la carretera Longitudinal de la Sierra. Según indicó, esta intervención responde a compromisos asumidos previamente con autoridades locales y representantes de rondas campesinas.

En ese contexto, remarcó que no se permitirán retrasos administrativos en la ejecución de la obra. “No habrá más burocracia ni papeleos; las obras se tienen que hacer de manera ejecutiva” , enfatizó.

El mandatario también señaló que su gestión viene destrabando proyectos que permanecían paralizados. Como ejemplo, mencionó recientes entregas de infraestructura en Puno, que, según dijo, estuvieron detenidas por trabas administrativas .

“Ayer hemos estado en Puno entregando una serie de obras de gran importancia que estaban trabados por la burocracia limeña que no permite que las regiones del Perú hagan realidad sus proyectos. Y en este caso, ahora en Cajamarca, le daremos prioridad”, indicó.

Presidente José María Balcázar, supervisó el inicio del asfaltado de la carretera que conectará a Chiple con Cutervo. Foto: Presidencia.

Balcázar destacó además el rol de las rondas campesinas en el desarrollo territorial y en la gobernanza local. Indicó que, en muchos casos, estas organizaciones cumplen funciones donde el Estado no logra llegar oportunamente, por lo que consideró clave su participación en la articulación con el Ejecutivo.

”Con las rondas he trabajado, no, de ahorita, años de años con Chota. No soy una persona improvisada que viene a hablar sobre rondas, yo conozco toda la legislación y le he querido mejorar las rondas y no me cansaré porque es la representación del pueblo que el Estado no cubre, es la necesidad de las de las poblaciones", remarcó el jefe de Estado.

En paralelo, anunció que su Gobierno impulsará una agenda más amplia en Cajamarca, que incluirá iniciativas en educación y en el sector agrario, además de obras viales.

Sobre los trabajos en el tramo Cutervo–Chiple, precisó que cuentan con una inversión superior a S/ 1.8 millones e incluyen la colocación de una nueva capa de afirmado y aditivos para mejorar la estabilidad de la vía. Desde Presidencia, afirmaron que esta intervención permitirá recuperar condiciones adecuadas de tránsito en un corredor clave para la conectividad regional.