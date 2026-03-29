Presidente Balcázar aplica cláusula anticorrupción en adenda para modernizar aeropuertos del sur. (Foto: Presidencia de la República)
Presidente Balcázar aplica cláusula anticorrupción en adenda para modernizar aeropuertos del sur. (Foto: Presidencia de la República)
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Redacción Gestión
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del segundo grupo de aeropuertos del sur.

Dicha adenda permitirá liberar más de 470 millones de dólares destinados a modernizar la infraestructura de los aeropuertos.

, dentro de un conjunto de acciones para mejorar el transporte aéreo nacional.

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Asimismo, la adenda incorpora una cláusula anticorrupción como motivo para terminar el contrato,

“Todos los contratos y todas las adendas tendrán que llevar esta cláusula o la de penalidad para que no haya más corrupción en este país, porque la corrupción es el primer cáncer que retrasa las sociedades hacia su desarrollo y también la educación”, precisó el mandatario.

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Dentro del paquete de inversiones, se prevé cerca que cerca de 250 millones de dólares sean destinados para el aeropuerto de Juliaca,

El presidente explicó que estas mejoras fortalecerán la conexión con Lima, facilitarán el tránsito de pasajeros y turistas y potenciarán el comercio en el sur del país.

La adenda incorpora una cláusula anticorrupción como motivo para terminar el contrato. Foto: Presidencia
La adenda incorpora una cláusula anticorrupción como motivo para terminar el contrato. Foto: Presidencia

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