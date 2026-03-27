El Gobierno Regional de Tacna, en coordinación con la Sunat, ejecuta el plan de “Mantenimiento de la Plataforma Santa Rosa para vehículos pesados, distrito de La Yarada – Los Palos, provincia de Tacna, departamento de Tacna”. La obra, ubicada en el Complejo Fronterizo Santa Rosa, cerca de la frontera con Chile.

El gerente regional de Infraestructura, Eduardo Sánchez Vildoso, informó que, el proyecto demanda una inversión de S/ 875,484.78 y consiste en el movimiento de tierras con maquinaria para la excavación de una zanja de 2 metros cuadrados y la construcción de un túmulo de 2 metros de alto en forma de “L”.

Esta estructura, cercana a la línea fronteriza que servirá como contención para evitar que los vehículos menores evadan el control aduanero.

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Este mantenimiento se realiza desde fines del 2024 con la autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). El Gore Tacna ejecutó una plataforma de estacionamiento para vehículos de alto tonelaje provenientes de Chile, asegurando la estabilidad del suelo mediante la colocación de una doble imprimación reforzada.

Los trabajos también incluirán la instalación de iluminación y señalización, completando así las medidas de seguridad necesarias para el tránsito de carga pesada. Se prevé que la obra culmine en los próximos 30 días.

Dichas labores responden a un requerimiento de Aduanas para habilitar un ingreso independiente de camiones al complejo durante periodos de máxima demanda, es decir entre los meses de diciembre y febrero.

Con esta implementación, se busca evitar interferencias con el flujo de vehículos de pasajeros, garantizando una operatividad fluida y ordenada. Asimismo, estas acciones tienen como objetivo principal reforzar la seguridad de las unidades que transitan por este sector, descongestionar el tránsito de carga pesada y agilizar el paso de vehículos y pasajeros, tanto de visitantes como de connacionales.