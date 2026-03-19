El presidente chileno, José Antonio Kast, llega a una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto destinado a frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix)
El presidente chileno, José Antonio Kast, llega a una rueda de prensa en la base militar "Solo de Zaldívar", cerca del paso fronterizo de Chacalluta, en Arica (Chile), el lunes 16 de marzo de 2026, tras firmar un decreto destinado a frenar la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (Foto AP/Esteban Félix)
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ya lo había ofrecido en campaña para frenar la migración ilegal.

Sin embargo, sostuvo que

“Si lo que de verdad queremos es dar o tener una frontera segura, creo que es la única manera”, declaró a RPP.

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Por ello, precisó que las medidas que propone permitirían mejorar la seguridad fronteriza y, a la vez, fortalecer el turismo y el comercio entre Arica y Tacna.

Según el alcalde, por ahora, las estructuras del plan chileno se ubicarían solo en zonas con mayor tránsito irregular.

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Por otro lado, cuestionó

“Los ciudadanos chilenos que ingresaban tenían que poner sus huellas y al final demoraban, en vez de una hora o dos horas, demoraban cuatro”, apuntó.

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Ante ello, planteó mejorar el intercambio de información entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y las autoridades chilenas para agilizar los procesos de control en frontera.

Maquinaria ya empezó las labores de construcción en frontera. (Foto AP/Esteban Félix)
Maquinaria ya empezó las labores de construcción en frontera. (Foto AP/Esteban Félix)

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