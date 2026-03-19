El alcalde provincial de Tacna, Pascual Güisa Bravo, afirmó que el denominado Plan Escudo Fronterizo de Chile era previsible, debido a que el presidente José Antonio Kast ya lo había ofrecido en campaña para frenar la migración ilegal.

Sin embargo, sostuvo que la infraestructura que construye Chile, comprendida en este plan, no funcionará si se aplica de forma aislada, por lo cual debe ir acompañada de patrullaje en conjunto con el Perú.

“Si lo que de verdad queremos es dar o tener una frontera segura, creo que es la única manera”, declaró a RPP.

La autoridad indicó que el aumento de la migración irregular en la frontera viene acompañado de delitos como tráfico de drogas y crimen organizado. Por ello, precisó que las medidas que propone permitirían mejorar la seguridad fronteriza y, a la vez, fortalecer el turismo y el comercio entre Arica y Tacna.

Según el alcalde, por ahora, las estructuras del plan chileno se ubicarían solo en zonas con mayor tránsito irregular.

Por otro lado, cuestionó la eficiencia de algunos mecanismos de control implementados en la frontera, como los biométricos, debido a que han generado largas demoras en el ingreso de ciudadanos.

“Los ciudadanos chilenos que ingresaban tenían que poner sus huellas y al final demoraban, en vez de una hora o dos horas, demoraban cuatro”, apuntó.

Ante ello, planteó mejorar el intercambio de información entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y las autoridades chilenas para agilizar los procesos de control en frontera.