Chile posee actualmente una de las flotas de combate más importantes de América Latina, con 46 cazas F-16 operativos. Además, Estados Unidos adjudicó recientemente a BAE Systems Information and Electronic Systems Integration un contrato de ingeniería de hasta US$ 98.8 millones para mantener la capacidad operativa de los sistemas de aviónica de estos aviones en Chile y otros países.

Paralelamente, las autoridades chilenas avanzan en mejoras de infraestructura militar. En la región de Arica, cerca de la frontera con el Perú, se trabaja en la renovación de la pista del aeródromo El Buitre, que forma parte de la red de soporte aéreo para emergencias y podrá ser utilizado por helicópteros militares.

La empresa Lockheed Martin ya habría iniciado el proceso de promoción de esta aeronave en Sudamérica. Entre el 7 y el 12 de abril, un F-35 Demo Team realizará demostraciones durante una feria aeronáutica en Santiago de Chile, en lo que podría interpretarse como una estrategia de oferta dirigida a la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El F-35 es un avión de combate de quinta generación, diseñado con tecnología stealth (furtiva o de baja detectabilidad por radar), sensores integrados y capacidad de guerra en red.

Estas características lo ubican tecnológicamente por encima del F-16, uno de los modelos que actualmente evalúa el Perú para renovar su flota.

“La presencia del F-35 en la feria FIDAE, un sistema de armas de quinta generación, estaría dando un mensaje de que tal vez podría ser incorporado al vecino país. Es un detalle que no podemos dejar de tomar en cuenta a la hora de definir al nuevo caza para la FAP, y que obligaría a replantear muchos conceptos del requerimiento actual”, explica Lewis Mejía, periodista especializado en temas de defensa y editor de Perú Defensa & Seguridad.

Exhibiciones militares en la región

Las presentaciones públicas de aviones de combate suelen formar parte de procesos comerciales o de promoción militar. En ese contexto, el equipo de demostración del F-16 Viper también realizará exhibiciones en la región.

Según el calendario de eventos aeronáuticos del fabricante, el 25 y 26 de abril un F-16 Demo Team participará en un trade show en Lima. ​

En contraste, días antes, el F-35 Demo Team estará presente en Chile, lo que refuerza las versiones sobre el interés de ese país en evaluar el modelo más moderno de Lockheed Martin.

Exhibiciones programadas por Lockheed Martin en

De concretarse la compra del F-35, Chile incorporaría una plataforma muy superior a la generación de cazas actualmente disponible en Sudamérica.

Equilibrio militar regional

El F-35 pertenece a la quinta generación, con capacidades que incluyen:

Baja detectabilidad por radar (stealth).

Fusión avanzada de sensores.

Capacidad de intercambio de datos en tiempo real con otras plataformas.

Operaciones de ataque y superioridad aérea en entornos altamente defendidos.

Actualmente, es utilizado por países aliados de Estados Unidos como Reino Unido, Australia, Italia, Japón, Noruega e Israel, entre otros.

En ese escenario, una eventual incorporación del F-35 por parte de Chile ampliaría la brecha tecnológica en la región y colocaría al vecino país del sur en una posición aún más dominante en el ámbito del poder aéreo sudamericano.

Competencia global

El mercado internacional de aviones de combate también refleja esta competencia tecnológica. En Canadá, por ejemplo, el gobierno evalúa alternativas entre el F-35 de Lockheed Martin y el Gripen del fabricante sueco Saab, en un programa que contempla hasta 88 aeronaves y más de US$ 27,000 millones en inversión.

“El Gripen es un moderno avión de tecnología avanzada de 4.5 o 4++ generación, que tiene capacidades interesantes y es adecuado para la región; es interesante, al igual que el F-16 y el Rafale. No sabemos qué tan avanzada sea la versión que se pueda ofrecer a los países vecinos. Pero, obviamente, conocemos de su moderna tecnología. El caso de Canadá es muy particular y amerita un análisis geopolítico más profundo”, señaló Mejía.