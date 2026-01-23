Panfleto difundido por la Secretaria de Prensa de la Presidencia de El Salvador que muestra a policías registrando la llegada de internos de las pandillas MS-13 y 18 al nuevo penal "Centro de Confinamiento de Terroristas" (CECOT), en Tecoluca, 74 km al sureste de San Salvador, a 24 de febrero de 2023.- Los primeros 2.000 pandilleros fueron trasladados del penal de Izalco al megacárcel “más grande de América”, equipado con vigilancia de alta tecnología y diseñado para albergar a 40.000 delincuentes, dijo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien librando una "guerra" contra estos grupos, anunciada el 24 de febrero. (Foto de Presidencia salvadoreña / AFP)
Panfleto difundido por la Secretaria de Prensa de la Presidencia de El Salvador que muestra a policías registrando la llegada de internos de las pandillas MS-13 y 18 al nuevo penal "Centro de Confinamiento de Terroristas" (CECOT), en Tecoluca, 74 km al sureste de San Salvador, a 24 de febrero de 2023.- Los primeros 2.000 pandilleros fueron trasladados del penal de Izalco al megacárcel “más grande de América”, equipado con vigilancia de alta tecnología y diseñado para albergar a 40.000 delincuentes, dijo el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien librando una "guerra" contra estos grupos, anunciada el 24 de febrero. (Foto de Presidencia salvadoreña / AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia AFP
Agencia AFP

El presidente electo de Chile, , se reunirá el lunes con y visitará la cárcel de máxima seguridad que ordenó construir el mandatario salvadoreño, en el marco de una gira que incluye República Dominicana y Panamá.

Kast, líder de Partido Republicano de extrema derecha, asumirá el 11 de marzo. Según ha anticipado, su gobierno será de mano dura contra el crimen y la migración irregular.

La gira de Kast inicia el sábado con un encuentro con el presidente dominicano Luis Abinader, luego viajará a , donde se reunirá con Bukele y visitará, por segunda vez, el .

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de enero de 2026. (Javier TORRES / AFP)
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de La Moneda en Santiago, el 15 de enero de 2026. (Javier TORRES / AFP)

Queremos avanzar en el tema fronterizo, mejorar el sistema carcelario y generar relaciones internacionales para que Chile tenga mayor inversión y mejor calidad”, dijo Kast a la prensa este viernes.

LEA TAMBIÉN: Penas de hasta mil años contra pandilleros en El Salvador: ley dura o “propaganda” de Bukele

En 2024, cuando aún no aspiraba a la presidencia, Kast conoció el Cecot, penal en el que oenegés señalan abusos de derechos humanos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la colocación de la primera piedra del proyecto AirCity este martes, en San Salvador. Foto: EFE/ Javier Aparicio
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante la colocación de la primera piedra del proyecto AirCity este martes, en San Salvador. Foto: EFE/ Javier Aparicio

El presidente electo chileno finalizará su viaje en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se realizará de miércoles a jueves.

Esperamos tener una serie de encuentros y reuniones con distintos mandatarios en Panamá”, dijo Kast.

TE PUEDE INTERESAR

Cámara Minera de Chile lamenta que futuro ministro de Kast no sea un “experto” en minería
BofA monitorea 5 factores de riesgo en Perú ad portas de salida de Jerí
Desde tierras raras hasta ir más allá de la extracción: minería bajo radar de los candidatos
Chile busca aumentar su producción de cobre en dos dígitos con Kast, ¿afectará los precios?
Presidente José Jerí descarta corredor humanitario para migrantes venezolanos
Kast propone reactivar la economía y conectividad en la frontera Tacna – Arica: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.