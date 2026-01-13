El presidente de la República, José Jerí, descartó la posibilidad de implementar un corredor humanitario regional para facilitar el traslado de ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular, una propuesta que había sido planteada por el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el marco de su agenda regional.

Durante una entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer, el jefe de Estado reconoció que la migración irregular representa un problema para los países de la región, el cual —según indicó— está vinculado a la debilidad en el control de las fronteras. En ese contexto, sostuvo que una de las alternativas que se había evaluado preliminarmente fue la creación de un corredor humanitario, pero precisó que dicha opción ha sido descartada.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativas, como escenarios, la hemos descartado a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, dijo en entrevista para CNN.

Jerí fue enfático al señalar que su gobierno no permitirá el ingreso irregular de migrantes al país. “Yo no puedo permitir que se ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país” , afirmó, al vincular la migración irregular con el agravamiento de la inseguridad ciudadana y la llegada de prácticas que, dijo, han afectado al Perú.

“El problema de nuestro país que se desencadena con el tema de la inseguridad es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso es también una realidad plena“ , remarcó.

El mandatario afirmó que el Perú no permitirá el ingreso irregular de migrantes y descartó la creación de un corredor humanitario regional para ciudadanos venezolanos.

El mandatario explicó que, ante este escenario, su administración viene realizando acciones permanentes para identificar a personas en situación migratoria irregular y proceder con su retorno a sus países de origen. En ese sentido, reiteró que no se permitirá una mayor vulneración de las normas migratorias.

Respecto a la conversación sostenida con el presidente electo Kast, Jerí indicó que ambos países enfrentan una situación similar frente a la migración venezolana. No obstante, recalcó que la propuesta de un corredor humanitario quedó descartada de manera preliminar tras dicho diálogo.

Finalmente, señaló que el Gobierno peruano evaluará, a través de la Cancillería, otros mecanismos de carácter colectivo que permitan brindar facilidades para el retorno de migrantes venezolanos a su país, una vez que se recupere el orden democrático en Venezuela y exista la voluntad de retorno por parte de quienes actualmente residen en el Perú. Además, subrayó que los países de la región tienen un interés común en que se restablezca la democracia en Venezuela con la mayor rapidez posible.

Reacción desde Chile

La decisión del presidente José Jerí fue interpretada por medios chilenos como un rechazo categórico a la propuesta. Publicaciones como BioBio y La Tercera calificaron la postura del Gobierno peruano como un “portazo” a la iniciativa de un corredor humanitario.