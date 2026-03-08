¿Boric y Kast superan la crisis? (Foto: EFE)
El presidente saliente de Chile, , y el mandatario electo, José Antonio Kast, se reunieron para limar asperezas este domingo, a tres días del .

Cambio “impecable”

Boric se reunió con Kast por una hora en el palacio presidencial de La Moneda de Santiago. Tras ello, brindó una conferencia de prensa y dijo lo siguiente:

“Doy por superadas las diferencias que pudieran haber existido. Le garantizo a los chilenos y chilenas que el miércoles 11 de marzo tendremos un cambio de mando impecable”.

El mandatario indicó que el objetivo de la reunión fue retomar la entrega de información importante para el próximo gobierno y asegurar la transparencia.

La finalidad “es que no haya ninguna duda de la plena voluntad de transparencia en todo lo relevante (...) Particularmente en materias que son de Estado, de seguridad”, señaló Boric.

, dijo por su parte Kast tras la reunión.

Los antecedentes

El martes pasado, el presidente electo había terminado abruptamente las reuniones de transición tras acusar a Boric de no compartir información sobre un proyecto que implica la construcción de un cable de fibra óptica por parte de la multinacional China Mobile para unir Asia con las costas chilenas.

Actualmente, El gobierno estadounidense teme que el proyecto entre China y Chile socave la seguridad regional.

De acuerdo con las autoridades locales, la iniciativa está todavía en etapa de evaluación.

Cabe recordar que el mandatario izquierdista Boric entregará este miércoles el poder al ultraderechista Kast, quien gobernará por un período de cuatro años.

elaborado con infoemción de AFP

