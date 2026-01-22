Megaincendios han arrasado con terrenos en la zona centro-sur de Chile. Boric decretó dos días de duelo. Foto: referencial
Megaincendios han arrasado con terrenos en la zona centro-sur de Chile. Boric decretó dos días de duelo. Foto: referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Chile desde hace unos días padece en la región centro-sur, los cuales han cobrado la vida de 21 personas.

En total, son más de 40,000 hectáreas consumidas por los siniestros, y ante el fallecimiento de civiles, el gobierno de .

El fuego se registra en las regiones de Ñuble y Biobio, y se contabilizan más de 800 viviendas destruidas.

De acuerdo con el último reporte de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf), hay 47 incendios activos en todo el país.

LEA TAMBIÉN: Patagonia argentina en emergencia: incendios arrasan más de 4,000 hectáreas

De ese total, , así como por su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

Estos incendios forestales han destruido más de 64,000 hectáreas desde setiembre, y representa un incremento superior al 226% frente al periodo 204-2025.

Debido a su abrupta topografía, clima y grandes bosques, Chile siempre ha tenido incendios forestales, , según Conaf.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Perú gastó más de S/ 2,500 millones contra desastres: lista de los municipios “más lentos”
Desastres naturales: Lo que propone la SBS para mejorar la información de los inmuebles asegurados
Recomendaciones del IRS para proteger tus documentos ante desastres naturales
Incendios forestales en la Patagonia argentina: más de 10 provincias en riesgo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.