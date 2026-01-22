Chile desde hace unos días padece una serie de incendios forestales en la región centro-sur, los cuales han cobrado la vida de 21 personas.

En total, son más de 40,000 hectáreas consumidas por los siniestros, y ante el fallecimiento de civiles, el gobierno de Gabriel Boric decretó dos días de duelo.

El fuego se registra en las regiones de Ñuble y Biobio, y se contabilizan más de 800 viviendas destruidas.

De acuerdo con el último reporte de la estatal Corporación Nacional Forestal (Conaf), hay 47 incendios activos en todo el país.

De ese total, 17 están en la categoría de megaincendios por su gran tamaño, alta densidad y rápida propagación, así como por su capacidad de generar fenómenos meteorológicos propios.

Estos incendios forestales han destruido más de 64,000 hectáreas desde setiembre, y representa un incremento superior al 226% frente al periodo 204-2025.

Debido a su abrupta topografía, clima y grandes bosques, Chile siempre ha tenido incendios forestales, pero desde el 2010 se observa una mayor intensidad, en parte, por el cambio climático y la sequía “que dura más de una década”, según Conaf.

