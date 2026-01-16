El 2026 fue recibido por Argentina con enormes cantidades de fuego en la Patagonia, debido a los incendios forestales registrados en Chubut. La alerta sigue dada, ya que ahora son diez provincias en riesgo.

A la fecha, se contabilizaron unas 20,000 hectáreas afectadas por los siniestros, con varios puntos controlados y uno aún activo.

Según la Agencia Federal Argentina, hay peligros de incendios en las provincias patagónicas de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de La Pampa y las cuyanas San Juan, Mendoza, San Luis.

Asimismo, hay amenazas de incendios en el sur de Córdoba —al centro de Argentina— y el sur de la provincia de Buenos Aires.

Se reporta que hay un foco de fuego en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, el cual es combatido por 149 brigadistas. Otros tres puntos en dicha provincia ya han sido controlados o contenidos.

Provincias australes de Argentina son atacadas por incendios forestales. Foto: Maxi Jonas/REUTERS

El Gobierno de Javier Milei agradeció a Chile su ayuda, luego de recibir dos aeronaves ligeras para frenar el fuego en Los Alerces.

“La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades”, indicó el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

En datos de la Agencia Federal Argentina, el 95% de los focos ígneos se producen por la acción humana. Entre las causas principales están las fogatas y colillas de cigarro mal apagadas, sumado al abandono de tierras y preparación de áreas de pastoreo con fuego. La sequía, la falta de lluvias y las temperaturas facilitan la propagación de las llamas.

Con información de EFE