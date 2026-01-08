El fuego no cesa en la Patagonia argentina, y más de 4,000 hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales registrados en las últimas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro.

A detalle, hay tres focos de incendios forestales activos en el sur de Argentina: Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut; la zona de Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz. Solo se ha contenido el del vertedero municipal de Bariloche, en Río Negro.

Se estima que más de 3,000 turistas han sido evacuados en las provincias que integran la Patagonia tras los siniestros —que, paradójicamente, sucedieron un año después del incendio que acabó con unas 32,000 hectáreas—.

“Los miserables que prendieron fuego van a terminar presos”, indicó Ignacio Epuyén, gobernador de Chubut.

Los incendios forestales reaparecen en el sur argentino y ya han afectado miles de hectáreas, reavivando el debate sobre prevención y manejo ambiental. En 2025, un siniestro arrasó con más de 20,000 hectáreas. Foto: Martin LEVICOY / AFP

Al cierre de esta nota, se cuestiona el silencio del presidente Javier Milei, a quien acusan de recortar el presupuesto para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El senador Martín Soria busca declarar la emergencia ambiental en las provincias de la Patagonia. “Mientras Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques Patagonicos estan en llamas”, escribió en X.

Mientras tanto, se combate el fuego con un Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica.

Data oficial revela que en el punto inicial del foco se detectaron gases inflamables compatibles con acelerantes, lo que agiganta la hipótesis de un hecho intencional.

Con información de France24, BioBio Chile y EFE.