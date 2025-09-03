Cusco, Áncash, Puno, Ucayali, Apurímac y Pasco son los departamentos más afectadas por los incendios forestales que se registran en lo que va del 2025 en el Perú, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) que precisó en lo que va de este año se han registrado 475 siniestros.

Según el Indeci, solo en agosto se reportaron 254 incendios forestales, debido a las condiciones propias de la temporada seca, con menores niveles de humedad, mayor intensidad solar y fuertes vientos que favorecen la propagación del fuego.

En los últimos días, dicha institución confirmó que un total de seis incendios forestales fueron extinguidos en los distritos de Sihuas (Áncash), Iguaín (Ayacucho), Nueva Requena (Ucayali), Mollepata (Cusco), Las Piedras (Madre de Dios) y Cayma (Arequipa). Asimismo, otro incendio fue controlado en San Jerónimo (Apurímac), donde las llamas consumieron cobertura natural sin ocasionar daños a la vida ni la salud de la población.

LEA TAMBIÉN: Actuales condiciones atmosféricas favorecerían ocurrencia de incendios forestales

La especialista en Gestión de Riesgos y Desastres del Indeci, Katy Rivera Montalván, destacó que la entidad, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene un monitoreo permanente y coordina acciones con los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER), Provincial y Distrital, así como con las autoridades locales. De esta manera, se asegura una respuesta inmediata y articulada frente a emergencias de gran magnitud.

Reportar de inmediato

En caso de presentarse un incendio forestal, Rivera recalcó que la población no debe intervenir directamente si no cuenta con el entrenamiento ni el equipo adecuado. “La recomendación principal es informar de inmediato a las autoridades locales y a las entidades de primera respuesta, como los Bomberos Voluntarios (116) y la Policía Nacional (105), para que activen sus protocolos de atención”, precisó.

Asimismo, la representante del Indeci exhortó a la ciudadanía a tomar medidas de prevención que reduzcan el riesgo de nuevos siniestros. “Se debe evitar encender fuego al aire libre cerca de bosques o plantaciones, no quemar residuos vegetales ni arbustos, apagar completamente fogatas o cocinas a leña, y no acumular materiales inflamables como paja o madera, que sirven como combustible para el fuego”, recomendó.

Durante una emergencia la población debe mantener la calma y seguir las indicaciones de las autoridades locales y entidades de respuesta, entre ellas Bomberos, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y brigadas comunales.

Por último, el Indeci, entidad adscrita al Ministerio de Defensa, subraya que la participación responsable y coordinada es fundamental para proteger la vida, los ecosistemas y reducir los impactos de los incendios forestales en nuestro país.