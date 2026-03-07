El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la creación de una nueva “coalición militar” en América Latina destinada a combatir a los carteles del narcotráfico. El anuncio fue realizado durante la cumbre Escudo de las Américas, realizada en Miami con la participación de mandatarios de derecha de la región.

Durante su intervención, el mandatario estadounidense señaló que la iniciativa busca erradicar a las organizaciones criminales que operan en el continente y pidió el respaldo de los gobiernos aliados. “En este día histórico nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asolan nuestra región”, declaró antes de firmar un decreto para formalizar el acuerdo.

Según explicó, el eje del pacto será el compromiso de emplear “fuerza militar letal” para destruir a los carteles. “De una vez por todas, nos desharemos de ellos. Necesitamos su ayuda. Solo tienen que decirnos dónde están”, afirmó.

Trump también aseguró que su Gobierno intensificará las acciones contra las redes del narcotráfico, incluso con mayor intensidad que la campaña contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas en el Caribe en semanas recientes.

En el mismo discurso, el mandatario señaló a México como el “epicentro de la violencia de los carteles” y cuestionó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien no fue invitada al encuentro. Trump sostuvo que la exclusión responde a que el Gobierno mexicano ha rechazado la ayuda de Estados Unidos para enfrentar a estas organizaciones.

A la cumbre asistieron doce líderes latinoamericanos, entre ellos los presidentes Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz Pereira (Bolivia), Rodrigo Chaves Robles (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

También participó el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo miércoles.