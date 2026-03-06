Ya agobiados por los esfuerzos de Washington por debilitar la influencia china y reafirmar su dominio sobre el continente, los países importadores de energía como Chile y países más pequeños como República Dominicana ahora son vulnerables a los aumentos repentinos del precio del petróleo debido a la guerra en Irán. Las monedas que gozaban de un comienzo prometedor en 2026 se han depreciado de manera drástica ya que operadores recelosos de la crisis buscan refugio en el dólar.

Es una combinación que podría atizar la inflación, molestar a los consumidores sensibles a los precios y exacerbar los desafíos fiscales, mientras la Casa Blanca se apoya en un país tras otro para rechazar a Pekín, el principal comprador de productos básicos de la región. Cualquier golpe económico resultante probablemente dejará a los líderes regionales con aún menos recursos para abordar los desafíos de seguridad, el tema central de la cumbre “Escudo de las Américas” de Trump en Florida este fin de semana.

Mayoría de monedas latinoamericanas más débiles por guerra Irán

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, encabezará, junto al presidente argentino, Javier Milei, un grupo de asistentes que también se espera incluya al salvadoreño Nayib Bukele, al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, a Rodrigo Paz, de Bolivia, y a Santiago Peña, de Paraguay. No está claro si la nueva enviada de Trump al bloque, la ex secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, se unirá a él en la reunión. Trump reemplazó a Noem como secretaria el jueves, nombrando al senador Markwayne Mullin como su sucesor.

El ultraconservador Kast asumirá su cargo el miércoles y ya ha recibido una doble dosis de realidad sobre las dificultades de gobernar en la era de Trump.

A pesar del alza en los precios de sus exportaciones de cobre, el peso chileno se ha visto particularmente afectado por el cambio en la confianza del mercado, registrando la segunda mayor caída del mundo desde que EE.UU. e Israel atacaron Irán. Un tipo de cambio más débil podría impulsar la inflación al encarecer las importaciones, mientras que un conflicto militar prolongado probablemente afectará el crecimiento mundial y Chile ya ha tenido un comienzo de año lento.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

Kast también viaja hacia el norte en medio de un choque con el presidente saliente, Gabriel Boric, sobre un cable de fibra óptica chino que la administración Trump ha calificado como una amenaza a la seguridad regional. Por ende, Santiago se pregunta si sus días de relaciones amistosas con Pekín y Washington han terminado para siempre.

“La posibilidad de esta supuesta no alineación activa no es realmente viable”, dijo Francisco Urdinez , director de ICLAC, centro de investigación con sede en Chile que estudia las relaciones chino-latinoamericanas. Chile, añadió, “ha aprendido a las malas”.

Esto será un desafío para Kast, un líder ambicioso que se postuló con la promesa de revitalizar la economía chilena, reprimir la delincuencia y expulsar a los inmigrantes indocumentados. Su victoria fue la más reciente de un giro a la derecha que ha dejado a Latinoamérica llena de líderes que se han volcado por completo con Trump, presionados o no.

Javier Milei, presidente de Argentina, durante la sesión inaugural del Congreso Nacional en Buenos Aires, Argentina, el domingo 1 de marzo de 2026. Fotógrafo: Anita Pouchard Serra/Bloomberg

“Estos líderes tienen mucho que perder si se ponen del lado equivocado de EE.UU.”, dijo Risa Grais-Targow , directora para América Latina de Eurasia Group. Al mismo tiempo, “Trump quiere reafirmar la influencia estadounidense en la región. Cualquier cosa que muestre esa narrativa le resulta atractiva”.

Panamá revocó un contrato chino para operar puertos estratégicos en el canal que ha sido objeto de interés para EE.UU. El Salvador aceptó recibir a deportados estadounidenses. Trinidad y Tobago ha proporcionado ayuda logística y apoyo vocal por los ataques militares estadounidenses contra supuestos barcos narcotraficantes. Esta semana, Ecuador expulsó a diplomáticos cubanos y llevaron a cabo operaciones antidrogas con fuerzas estadounidenses.

En Honduras, el nuevo presidente, Nasry Asfura, quien también planea asistir a la cumbre, ganó las elecciones a finales del año pasado con el apoyo directo del presidente estadounidense. Luego está Milei, el argentino libertario que se considera el partidario más entusiasta de Trump. Se benefició del apoyo financiero estadounidense que impulsó a su partido a una victoria aplastante en las elecciones de mitad de periodo del año pasado.

El presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, habla luego de su investidura en Tegucigalpa. Foto: EFE/ Gustavo Amador

Pero incluso antes de que estallara otra guerra, esos líderes habían comenzado a enfrentar las dificultades de manejar las exigencias estadounidenses, especialmente cuando se vieron obligados a lidiar simultáneamente con las realidades económicas de sus naciones.

Milei ha tomado medidas para limitar la influencia económica china en Argentina en un intento por apaciguar a Trump. Pero también ha suavizado la dura retórica que empleó como candidato, cuando se refirió al gobierno de China como “asesino”. Recientemente, elogió a Pekín, calificándolo de “gran socio comercial”.

La retórica más suave refleja la importancia del gigante asiático para muchas de las economías de la región: el comercio de bienes de China con América Latina aumentó más de 40 veces entre 2000 y 2024, y su influencia económica general ha superado la de EE.UU. en 14 de los 33 países de la región desde principios del siglo, según Bloomberg Economics.

Nayib Bukele y Donald Trump.

Si bien la mayoría de los países del hemisferio se alinearán naturalmente a nivel político y económico con su vecino del norte, “deben dejarle claro a EE.UU. que su dependencia económica con China no es negociable, porque no les corresponde reducirla o no a corto plazo”, dijo Urdinez . “Es un problema estructural que no se puede cambiar, le guste o no a Trump”.

En Florida, los líderes discutirán la cooperación en estrategias para abordar la migración masiva y la lucha contra las bandas de narcotraficantes, terreno fértil para muchos de los presidentes de derecha.

Pero los chilenos ya desconfían de la campaña de presión de EE.UU. contra Pekín. Una encuesta de Pulso Ciudadano publicada el domingo reveló que el 80% considera que el cable submarino a China es algo o muy importante para el desarrollo, y aproximadamente la mitad considera que las restricciones de visa de EE.UU. impuestas a funcionarios chilenos son una violación de la soberanía.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (c), en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Bienvenido Velasco

Mientras tanto, las repercusiones de la guerra podrían complicar los esfuerzos de Kast por recortar el gasto e impulsar el crecimiento. Esto ocurriría en un momento en que ha prometido —y los chilenos lo están esperando— actuar con rapidez, afirmó Ramón Cavieres , director ejecutivo de la firma de investigación Activa Research, que realizó la encuesta.

Es en conjunto un recordatorio de que la actitud de Trump hacia el mundo exige que incluso sus homólogos más amigables equilibren hábilmente las relaciones con Washington y sus prioridades en casa.