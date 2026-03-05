Según Estados Unidos, su consigna es “ayudar al pueblo venezolano” en su transición democrática. Foto: difusión
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó este jueves 5 de marzo que

Con el inexorable tratado entre ambas partes, se reanudará el diálogo político entre Washington y Caracas, el cual fue roto por Nicolás Maduro en enero del 2019.

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, indicaron desde el Departamento de Estado.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, manifestó semanas atrás que buscan una agenda de interés mutuo con Estados Unidos, e incluso

Captura de Nicolás Maduro produjo una transición política en Venezuela, liderada ahora por Delcy Rodríguez, quien considera a Trump "socio", pese a su afán chavista. Foto: EFE/EPA/Stringer
La noticia coincide con el decimotercero aniversario luctuoso de Hugo Chávez, antiguo mandatario venezolano. Según Estados Unidos, su compromiso reside en “ayudar al pueblo venezolano” a crear las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.

En la víspera, el secretario del Interior, Doug Burgum, visitó Caracas para reunirse con la mandataria encargada Delcy Rodríguez, quien en zonas consideradas peligrosas por la presencia de grupos armados y guerrilleros de Venezuela.

Con información de EFE.

