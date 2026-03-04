Senado de EE.UU. (Foto: EFE)
Agencia EFE
El Senado de Estados Unidos prevé votar este miércoles una resolución promovida por los demócratas que busca frenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump en Irán si ésta no cuenta con la autorización del Congreso, como ocurre ahora mismo.

La resolución, impulsada por el senador demócrata Tim Kaine

La votación de la medida está en el orden del día del Senado para este miércoles y pide «retirar» a las Fuerzas Armadas estadounidenses de las «hostilidades» contra Irán «que no hayan sido autorizadas por el Congreso».

Tras el ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica el pasado sábado, los líderes demócratas del Congreso pidieron votar esta semana una resolución para evitar que Trump entre en guerra con Irán sin el aval del Legislativo.

La oposición acusa a la Administración republicana de no haber informado debidamente a los legisladores sobre la operación y de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Además, senadores demócratas advirtieron este martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel.

«Tengo más miedo que nunca», dijo el senador demócrata Richard Blumenthal al confirmar que el Gobierno les comunicó que no descartan el envío de tropas terrestres a Irán.

