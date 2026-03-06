Donald Trump dejó en claro que ya no quiere ningún diálogo con Irán. (Agencias)
El presidente de Estados Unidos, , aseguró este viernes que sólo una “rendición incondicional” de pondrá fin a la guerra, cuando se cumple casi una semana del inicio del conflicto en Oriente Medio.

La guerra, desatada el sábado tras una , se amplió a todo Oriente Medio debido a las múltiples represalias de Teherán.

No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL!”, escribió este viernes Trump en su plataforma Truth Social.

Luego, añadió el mandatario, tras la elección de un “líder(es) GRANDIOSO(S) Y ACEPTABLE(S)”, Washington trabajará con sus aliados “para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)”, escribió sobre el futuro del país, haciendo un paralelismo con su lema MAGA, Make America Great Again (Devolverle la grandeza a Estados Unidos).

Esta guerra arrastró a naciones más allá de la región, sacudió los sectores energéticos y de transporte del mundo y llevó incluso el caos a zonas habitualmente pacíficas alrededor del Golfo.

Todos los ataques ilegales en Oriente Medio y más allá están causando un sufrimiento y un daño enormes a la población civil de toda la región, y suponen un grave riesgo para la economía mundial, especialmente para las personas más vulnerables”, advirtió por su parte el viernes el secretario general de , António Guterres.

La situación podría salirse de control. Es hora de detener los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias”, añadió.

