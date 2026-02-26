Un capítulo más en la riña entre el Gobierno de Javier Milei y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), que ahora se traducirá en la suspensión de los partidos programados.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, acusó al mandatario ultraliberal de “impulsar una campaña de debilitamiento institucional”, y reiteró que el balompié argentino no se someterá “a operaciones políticas ni por intereses empresariales”.

A criterio de Tapia, el fútbol argentino “es de sus clubes, de sus socios y de sus hinchas”, por lo que rechaza los intereses “que pretenden convertir a nuestras instituciones en mercancía”.

Las declaraciones de Tapia se dan en medio de las iniciativas judiciales emprendidas por el Gobierno de Javier Milei por presunta corrupción y otros delitos.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denuncia a la AFA por una operación de más de US$ 14 millones vinculadas con retenciones impositivas y aportes a la seguridad social; por lo cual, la justicia ha citado a Claudio Tapia y otros integrantes del directorio de la AFA a declaración indagatoria.

Newells, San Lorenzo e Instituto de Córdoba son los clubes que han respaldado a la AFA. Foto: FOTOBAIRES.

En esa línea, los clubes de fútbol integrantes de la AFA suspendieron los partidos a disputarse entre el 5 y 8 de marzo. Durante la reciente jornada, los jugadores de los clubes San Lorenzo, Newell’s Old Boys e Instituto salieron al gramado con polos que decían “Basta de perseguirnos”, en señal de protesta.

Las discrepancias y tensiones entre AFA y la Casa Rosada provienen de la intención de Milei en impulsar un modelo de sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol argentino, lo cual no es bien visto por los clubes de la AFA.

Con información de EFE.