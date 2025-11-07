Andrés Vélez, jefe de ventas de Saab y director adjunto de Gripen Perú, en CADE Ejecutivos 2025. Foto: Giancarlo Ávila / GEC.
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

La definición del próximo avión de combate peruano continúa en un limbo político y administrativo que ya acumula varios meses de retraso. En junio, el comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Carlos Enrique Chávez Cateriano, afirmó que el ganador de la licitación -entre el Gripen de Saab, el F-16 de Lockheed Martin y el Rafale de Dassault- sería anunciado en julio de este año. Luego, desde el Ejecutivo se aseguró que la decisión llegaría a fines de octubre. Sin embargo, la caída del gobierno de Dina Boluarte volvió a congelar el proceso.

