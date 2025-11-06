El CADE Ejecutivos 2025 recibirá a los precandidatos presidenciales Rafael López Aliaga y Alfonso López Chaul.
El CADE Ejecutivos 2025 recibirá a los precandidatos presidenciales Rafael López Aliaga y Alfonso López Chaul.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La élite económica de Perú esperaba escuchar a los seis principales candidatos presidenciales el jueves en la exclusiva reunión anual para ejecutivos locales, denominada CADE, donde las entradas cuestan hasta US$ 2,000 por persona.

TE PUEDE INTERESAR

María Corina Machado en CADE: Nuestra tragedia se ha convertido en una advertencia para toda América Latina
AFP Integra: caída de bonos de Rutas de Lima ya afecta rentabilidad de los fondos
Cabify y el tránsito a nuevos negocios: transporte de personal y operación logística
Delincuencia ahora es la mayor preocupación del empresariado, según Ipsos
Cofide: “Esperamos financiar hasta el 10% de la cartera de proyectos APP de ProInversión”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.