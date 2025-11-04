Este miércoles 4 de noviembre inicia la jornada de CADE Ejecutivos 2025. Después de 17 años, el encuentro de empresarios vuelve a la capital en un momento decisivo para el futuro del Perú: a puertas de un nuevo proceso electoral y ante la necesidad de fortalecer la democracia, promover un crecimiento económico sostenido y recuperar la confianza en las instituciones.
La 63.ª edición de CADE Ejecutivos abordará cinco ejes clave para el desarrollo del país: crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad, a través de un programa con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales.
LEA TAMBIÉN: CADE 2025: un retrato de los costos y la logística detrás de un mega evento corporativo
Agenda del 4 de noviembre
Tema: Contexto, objetivos y temas de la edición 63 de CADE Ejecutivos
3:30 pm
Inauguración de CADE Ejecutivos 2025
Las palabras estarán a cargo de:
- Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE Acción Empresarial
- María Isabel León, Presidenta de CADE Ejecutivos 2025
3:50 pm
Palabras de bienvenida a CADE Ejecutivos 2025
- Está prevista la participación de José Jerí, Presidente de la República del Perú
4:10 pm
Libertad y crecimiento
La libertad como base de la prosperidad. Instituciones fuertes, Estado de derecho y democracia para construir el futuro. Riesgos del populismo y autoritarismo en la región.
Expositora:
- Cayetana Álvarez de Toledo (España), Diputada española, periodista y escritora
Conductor:
- Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú
4:55 pm
Refrigerio
5:25 pm
Sin seguridad pública no hay economía ni democracia:¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción?
Impacto del crimen organizado, las mafias y un sistema judicial debilitado sobre la estabilidad y la economía, y las medidas necesarias para restablecer el orden y la confianza ciudadana.
Panelistas:
- Francisco Calisto, Vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú
- Juan Villarán, Exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, y exvicepresidente del INPE
Conductor:
- Fernando Rospigliosi, Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República
6:30 pm
Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo?
Cómo el sector privado puede impulsar confianza, inversión y competitividad, con liderazgo capaz de sostener crecimiento aún en escenarios de incertidumbre.
Panelistas:
- Eva Arias (Perú), Presidenta Ejecutiva del Directorio de Compañía Minera Poderosa
- Bernardo Larraín (Chile), Presidente del Directorio de Empresas CMPC
- José Luis Manzano (Argentina), Presidente de Integra Holding
- Isabel Noboa (Ecuador), Presidenta Ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones
Conductora:
- Gabriela Frías (México), Periodista y presentadora de CNN
7:30 pm