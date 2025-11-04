Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
Este miércoles 4 de noviembre inicia la jornada de . Después de 17 años, el encuentro de empresarios vuelve a la capital en un momento decisivo para el futuro del Perú: a puertas de un nuevo proceso electoral y ante la necesidad de fortalecer la democracia, promover un crecimiento económico sostenido y recuperar la confianza en las instituciones.

La 63.ª edición de CADE Ejecutivos abordará cinco ejes clave para el desarrollo del país: crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad, a través de un programa con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales.

Agenda del 4 de noviembre

Tema: Contexto, objetivos y temas de la edición 63 de CADE Ejecutivos

3:30 pm

Inauguración de CADE Ejecutivos 2025 

Las palabras estarán a cargo de:

  • Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE Acción Empresarial
  • María Isabel León, Presidenta de CADE Ejecutivos 2025

3:50 pm

Palabras de bienvenida a CADE Ejecutivos 2025 

  • Está prevista la participación de José Jerí, Presidente de la República del Perú

4:10 pm

Libertad y crecimiento 

La libertad como base de la prosperidad. Instituciones fuertes, Estado de derecho y democracia para construir el futuro. Riesgos del populismo y autoritarismo en la región.

Expositora:

  • Cayetana Álvarez de Toledo (España), Diputada española, periodista y escritora

Conductor:

  • Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú

4:55 pm

Refrigerio

5:25 pm

Sin seguridad pública no hay economía ni democracia:¿Cómo enfrentamos las economías ilegales y la corrupción? 

Impacto del crimen organizado, las mafias y un sistema judicial debilitado sobre la estabilidad y la economía, y las medidas necesarias para restablecer el orden y la confianza ciudadana.

Panelistas:

  • Francisco Calisto, Vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú
  • Juan Villarán, Exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, y exvicepresidente del INPE

Conductor:

  • Fernando Rospigliosi, Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República

6:30 pm

Liderazgo empresarial: ¿Cómo seguimos creciendo? 

Cómo el sector privado puede impulsar confianza, inversión y competitividad, con liderazgo capaz de sostener crecimiento aún en escenarios de incertidumbre.

Panelistas:

  • Eva Arias (Perú), Presidenta Ejecutiva del Directorio de Compañía Minera Poderosa
  • Bernardo Larraín (Chile), Presidente del Directorio de Empresas CMPC
  • José Luis Manzano (Argentina), Presidente de Integra Holding
  • Isabel Noboa (Ecuador), Presidenta Ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones

Conductora:

  • Gabriela Frías (México), Periodista y presentadora de CNN

7:30 pm

Cóctel Universidad de Lima

