Este miércoles 4 de noviembre inicia la jornada de CADE Ejecutivos 2025. Después de 17 años, el encuentro de empresarios vuelve a la capital en un momento decisivo para el futuro del Perú: a puertas de un nuevo proceso electoral y ante la necesidad de fortalecer la democracia, promover un crecimiento económico sostenido y recuperar la confianza en las instituciones.

La 63.ª edición de CADE Ejecutivos abordará cinco ejes clave para el desarrollo del país: crecimiento económico, educación, justicia, salud y seguridad, a través de un programa con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales.

Agenda del 4 de noviembre

Tema: Contexto, objetivos y temas de la edición 63 de CADE Ejecutivos

3:30 pm

Las palabras estarán a cargo de:

Gonzalo Galdos, Presidente de IPAE Acción Empresarial

María Isabel León, Presidenta de CADE Ejecutivos 2025

3:50 pm

Está prevista la participación de José Jerí, Presidente de la República del Perú

4:10 pm

La libertad como base de la prosperidad. Instituciones fuertes, Estado de derecho y democracia para construir el futuro. Riesgos del populismo y autoritarismo en la región.

Expositora:

Cayetana Álvarez de Toledo (España), Diputada española, periodista y escritora

Conductor:

Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Viga y Quikrete Perú

4:55 pm

Refrigerio

5:25 pm

Impacto del crimen organizado, las mafias y un sistema judicial debilitado sobre la estabilidad y la economía, y las medidas necesarias para restablecer el orden y la confianza ciudadana.

Panelistas:

Francisco Calisto, Vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú

Juan Villarán, Exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, y exvicepresidente del INPE

Conductor:

Fernando Rospigliosi, Primer Vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso de la República

6:30 pm

Cómo el sector privado puede impulsar confianza, inversión y competitividad, con liderazgo capaz de sostener crecimiento aún en escenarios de incertidumbre.

Panelistas:

Eva Arias (Perú), Presidenta Ejecutiva del Directorio de Compañía Minera Poderosa

Bernardo Larraín (Chile), Presidente del Directorio de Empresas CMPC

José Luis Manzano (Argentina), Presidente de Integra Holding

Isabel Noboa (Ecuador), Presidenta Ejecutiva de Nobis Holding de Inversiones

Conductora:

Gabriela Frías (México), Periodista y presentadora de CNN

7:30 pm

Cóctel Universidad de Lima