Rappi llega a Tacna con 60 aliados comerciales activos y la participación de 20 repartidores. (Foto: TACP).
Rappi llega a Tacna con 60 aliados comerciales activos y la participación de 20 repartidores. (Foto: TACP).
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Redacción Gestión
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A ocho años de haber llegado a Perú,, a través de una mayor cobertura dentro del territorio nacional. En ese sentido, la empresa anunció la apertura de sus servicios en la ciudad sureña de Tacna.

La expansión a esta localidad cuenta inicialmente con 60 aliados comerciales activos y la participación de 20 repartidores en esta primera etapa. Al cierre del presente año, la firma proyecta integrar a más de 200 negocios locales a su red de servicios, informó Perú Retail.

Los servicios iniciales de reparto comprenden las categorías de restaurantes, farmacia, envíos rápidos, licorería, compras bajo demanda y comercio electrónico. En los próximos meses, se incorporarían secciones de supermercados y tiendas para mascotas.

De momento, entre los comercios ya integrados figuran cadenas internacionales y nacionales como KFC, Popeyes, Bembos, Pizza Hut y Cineplanet. Además, la plataforma ha sumado a comercios de la ciudad, destacando a la marca Lider Chicken y se complementa con establecimientos especializados y de salud como MiFarma, Coolbox, la tienda de belleza Aruma y la cadena de artículos de oficina Tailoy.

Bembos es uno de los negocios integrados a la red de servicios de Rappi en Tacna. (Foto: difusión).
Bembos es uno de los negocios integrados a la red de servicios de Rappi en Tacna. (Foto: difusión).
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Cobertura de Rappi

En la actualidad, Rappi tiene operaciones en Lima, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Ica, Piura y Trujillo. Así, la plataforma alcanza una cobertura superior al 70% en Lima y cercana al 30% en todo el territorio nacional.

Por el momento, las principales ciudades lideran la concentración de repartidores, con Lima a la cabeza con 29,295, seguida de Arequipa con 1,820 y Trujillo con 1,284.

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