Rappi, estima un crecimiento de alrededor del 40 % en sus pedidos, impulsado por el aumento de las compras de último minuto en los días previos a Navidad.

Las compras de último minuto se concentran especialmente entre el 22 y el 24 de diciembre, lo que explica gran parte del crecimiento que registran las plataformas de delivery durante la temporada navideña.

Este patrón de consumo refleja la preferencia de los usuarios por resolver regalos, compras de supermercado y preparativos de Nochebuena sin desplazarse.

Muchos consumidores esperan hasta la víspera para hacer sus compras navideñas

Pedidos de último minuto y uso del servicio de courier

Las categorías directamente vinculadas a la Navidad muestran un desempeño destacado. Productos como canastas navideñas, pavos, vinos y panetones registran un crecimiento cercano al 30 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsado tanto por compras corporativas como por la planificación anticipada de reuniones familiares.

A este comportamiento se suma el crecimiento del servicio de courier, que proyecta un aumento aproximado de 20 % en sus pedidos durante la campaña.

Esta modalidad se utiliza principalmente para el envío de regalos y paquetes personales dentro de la ciudad, en un contexto de mayor congestión vehicular propia de diciembre.

Las compras navideñas online impulsan un crecimiento del e-commerce nacional

E-commerce en Perú y el impacto de la Navidad en las compras online

El desempeño observado durante la campaña navideña refuerza el peso de las compras inmediatas y la logística urbana en el cierre del año, consolidando a la Navidad como uno de los periodos de mayor demanda para el sector delivery y los servicios asociados al consumo de corto plazo en Perú.

Es un panorama que ya había adelantado la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), que señaló que el pico de compras online durante Navidad se concentra en la semana previa al 25 de diciembre, con proyecciones de un crecimiento superior al 18 % frente al 2024.

Cabe señalar que el comercio electrónico en Perú atraviesa una fase de expansión sostenida durante 2025, con un crecimiento proyectado del 50 %, superando los US$ 23,000 millones, y marcado por cambios en los hábitos de consumo, el uso masivo de billeteras digitales y la consolidación de plataformas transfronterizas.