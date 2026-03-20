El jefe de Estado remarcó que la adquisición no fue una iniciativa de su gobierno, sino que responde a un acuerdo previo impulsado durante la gestión del expresidente José Jerí. Foto: IA.
El jefe de Estado remarcó que la adquisición no fue una iniciativa de su gobierno, sino que responde a un acuerdo previo impulsado durante la gestión del expresidente José Jerí. Foto: IA.
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Carlos Rosales Salas
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El presidente afirmó que su gobierno continuará con el proceso de . Sin embargo, adelantó lo que era un “secreto militar” y sostuvo que , al señalar que esta decisión fue adoptada por la administración anterior y que su gestión está obligada a seguir con lo ya establecido.

El jefe de Estado remarcó que la adquisición no fue una iniciativa de su gobierno, sino que responde a un acuerdo previo impulsado durante la gestión del expresidente .

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“El tema que se ha decidido por seguridad con Estados Unidos no lo ha hecho mi gobierno, sino el anterior. Yo tengo que continuarlo, porque ya es una situación decidida”, sostuvo.

Balcázar precisó que la no constituye una prioridad inmediata para su administración, debido a otras urgencias en el país. Sin embargo, indicó que el proceso está enmarcado en “un convenio suscrito con Estados Unidos”, al que calificó como un “socio histórico” del Perú.

En esa línea, señaló que la decisión responde a criterios de seguridad nacional y a la necesidad de fortalecer las capacidades de la , en el marco de las relaciones bilaterales.

Como se recuerda, hasta donde pudo conocerse por el Congreso de Estados Unidos, el país y la empresa Lockheed Martin solo estaban en posición de vender 12 aviones de combate a Perú por US$ 3,420 millones. El requerimiento de la FAP era de 24 aviones por US$ 3,500 millones.

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¿Qué dice el gobierno anterior?

No obstante, desde la propia administración anterior surgieron cuestionamientos a la versión del actual mandatario. El expresidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aseguró que . Añadió que el proceso aún se encuentra en una etapa preliminar.

Falso. Se inició el largo proceso para disponer el dinero y se evaluó un informe preliminar de la FAP, pero el expediente aún está en la Contraloría”, indicó a este medio.

Álvarez explicó que, tras la revisión de la , será la Central de Compras la entidad encargada de determinar el modelo de aeronave, antes de una eventual firma de contrato.

Imposible hacerlo (haber firmado un convenio). Eso sí, quedó claro que por geopolítica y posibles consecuencias comerciales, de comprar cazas, no era posible comprar otra cosa que el F-16″, expresó.

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La discrepancia entre el actual Gobierno y el exjefe del Gabinete evidencia posiciones distintas sobre el estado real del proceso de adquisición de los aviones de combate, en un tema clave para la política de defensa y el uso de recursos públicos.

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