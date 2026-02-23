A través de un comunicado, la Fuerza Aérea del Perú - FAP informó que tras la intendificación de las labores de búsqueda del lunes 23 de febrero, las patrullas de fuerzas especiales y de la policía localizaron el helicóptero MI-17 que perdió contacto radial el domingo por la tarde.

El hallazgo se produjo en la localidad de Chala Viejo, del distrito do Chala, provincia de Caravelí (Arequlpa).

Al llegar al lugar del siniestro, el personal de rescate confirmó, con profundo pesar, el fallecimiento de los 4 tripulantes al mando de la aoronave, así como de los 11 pasajeros que se encontraban a bordo, indica el comunicado de la FAP de este lunes.

Comunicado de la FAP, lunes 23 de febrero.

Cabe precisar que la aeronave perdió contacto radial mientras cumplía una misión previamente establecida. Tras confirmarse la interrupción de las comunicaciones, la FAP activó de inmediato el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), conforme a los protocolos de seguridad aeronáutica vigentes.