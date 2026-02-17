El Gobierno aprobó una transferencia de S/ 1,137 millones al Ministerio de Defensa para mejorar las capacidades militares aéreas en la Base Aérea La Joya, en Arequipa, según el decreto supremo Nº 020-2026-EF publicado en le boletín de normas legales.

La norma dispone que el dinero se incorpore al presupuesto de la Fuerza Aérea del Perú para la adquisición de activos no financieros, que en este caso se tratarían de aeronaves de combate de alto rendimiento.

Los fondos provienen de endeudamiento interno previamente aprobado, específicamente de recursos obtenidos mediante la emisión de bonos soberanos autorizada en diciembre de 2025.

LEA TAMBIÉN: Compra de aviones de combate para la FAP en etapa final

Tras recibir los informes técnicos y legales del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y Finanzas otorgó opinión favorable y habilitó la disponibilidad presupuestal que permite el inicio de los desembolsos para este ejercicio fiscal.

El artículo 1 de la norma autorizó la transferencia del mencionado monto para financiar parcialmente la ejecución del proyecto de inversión con CUI 2573425 denominado “Recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento del Grupo Aéreo 4, Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”.

Debido al monto involucrado y al origen crediticio de los recursos, el decreto estableció medidas estrictas de control sobre su uso.

Tras ello, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Aérea del Perú tienen un plazo de 5 días para desagregar los recursos y comunicar estos movimientos a los organismos del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Asimismo, se prohíbe usar los fondos en actividades distintas a la recuperación de las capacidades de los aviones caza en La Joya.

Cabe recordar que los S/1,137 millones destinados según el decreto supremo publicado equivalen a casi el 15% del costo total proyectado para adquirir una flota de 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú, monto que el Ejecutivo ha previsto invertir en la modernización de la flota de aeronaves de combate.

El decreto lleva la rúbrica del jefe de Estado, del ministro de Defensa, César Díaz Peche, y de la ministra de Economía, Denisse Miralles.

El presidente José Jerí, por su parte, confirmó, hace unos días mediante su cuenta en la red social X, que el Perú adquirirá 24 aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú.