Gobierno dispone transferencia de 1137 millones de soles para compra de 24 aviones caza.| Foto: Andina
Gobierno dispone transferencia de 1137 millones de soles para compra de 24 aviones caza.| Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, según el decreto supremo Nº 020-2026-EF publicado en le boletín de normas legales.

que en este caso se tratarían de aeronaves de combate de alto rendimiento.

Los fondos provienen de endeudamiento interno previamente aprobado, específicamente de recursos obtenidos mediante la emisión de bonos soberanos autorizada en diciembre de 2025.

LEA TAMBIÉN: Compra de aviones de combate para la FAP en etapa final

y habilitó la disponibilidad presupuestal que permite el inicio de los desembolsos para este ejercicio fiscal.

El artículo 1 de la norma autorizó la transferencia del mencionado monto para financiar parcialmente la ejecución del proyecto de inversión con CUI 2573425 denominado “Recuperación de la capacidad de control aeroespacial y precisión en las operaciones militares con aviones caza de alto rendimiento del Grupo Aéreo 4, Base Aérea La Joya Coronel FAP Víctor Maldonado Begazo, distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa”.

LEA TAMBIÉN: Compra de aviones para la FAP: ¿Perú se decidió por el F-16, o todos siguen en carrera?

Debido al monto involucrado y al origen crediticio de los recursos, el decreto estableció medidas estrictas de control sobre su uso.

Tras ello,

LEA TAMBIÉN: Compra de aviones para la FAP: Lockheed Martin sigue en carrera y defiende su presupuesto

Asimismo, se prohíbe usar los fondos en actividades distintas a la recuperación de las capacidades de los aviones caza en La Joya.

Cabe recordar que los S/1,137 millones destinados según el decreto supremo publicado equivalen a casi el 15% del costo total proyectado para adquirir una flota de 24 cazas para la Fuerza Aérea del Perú, monto que el Ejecutivo ha previsto invertir en la modernización de la flota de aeronaves de combate.

LEA TAMBIÉN: Compra de aviones también genera expectativas para el sector industria: Las razones

El decreto lleva la rúbrica del jefe de Estado, del ministro de Defensa, César Díaz Peche, y de la ministra de Economía, Denisse Miralles.

El presidente José Jerí, por su parte, confirmó, hace unos días mediante su cuenta en la red social X, que el Perú adquirirá 24 aviones de combate para la Fuerza Aérea del Perú.

El decreto supremo establece que se prohíbe usar los fondos en actividades distintas a la recuperación de las capacidades de los aviones caza en La Joya. (Foto: Andina)
El decreto supremo establece que se prohíbe usar los fondos en actividades distintas a la recuperación de las capacidades de los aviones caza en La Joya. (Foto: Andina)

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.