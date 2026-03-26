El presidente José Balcázar participó en la ceremonia de graduación de nuevos efectivos de la Policía Nacional del Perú en Puente Piedra. La promoción está conformada por hombres y mujeres que se incorporarán a distintas dependencias a nivel nacional.

Durante su discurso, el mandatario pidió a los nuevos policías brindar atención adecuada a los ciudadanos en las comisarías.

Durante el evento, destacó la importancia de la labor policial en el país. También enfatizó la necesidad de mantener el honor como principio dentro de la institución.

El mandatario destacó que muchos de los nuevos policías provienen de hogares humildes. En ese sentido, les pidió no olvidar sus orígenes y actuar con ética y responsabilidad en su labor.

LEA TAMBIÉN: Gobierno designó a Yonny Ramírez como nuevo director de Inteligencia de la DINI

“Quiero decirle a la promoción llamada protección ciudadana espero que ahora sí, el pueblo del Perú que es bueno, la gran mayoría del pueblo peruano es humilde, bueno, trabajador, emprendedor unos cuantos desviados no pueden marcarnos la agenda en el país y las migraciones no le temamos a las migraciones”, expresó.

Lucha contra el sicariato y la extorsión

El presidente indicó que los nuevos efectivos enfrentarán problemáticas como el sicariato y la extorsión, tras indicar que estos flagelos deben ser combatidos con firmeza, esfuerzo e inteligencia.

“Somos conscientes de que la mayoría va a enfrentarse al sicariato, a la extorsión, que antes no era un fenómeno principal, pero que ahora hay que dar la batalla con esfuerzo, con firmeza, pero también con inteligencia”, sostuvo.

El presidente indicó que los nuevos efectivos enfrentarán problemáticas como el sicariato y la extorsión, tras indicar que estos flagelos deben ser combatidos con firmeza, esfuerzo e inteligencia. Foto: Presidencia.

Asimismo, hizo referencia a la importancia de la preparación de los egresados para enfrentar estos desafíos.

“El uniforme que visten da la confianza en ustedes que van a tener una remuneración igual que la tengo yo, igual que mi ministro, pero que provienen del esfuerzo del pueblo del Perú. Entonces, hay que corresponder ese esfuerzo, el trabajo, los impuestos que se pagan”, agregó.

LEA TAMBIÉN: Consejo de Ministros aprueba Política General de Gobierno 2026