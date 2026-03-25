La Presidencia del Consejo de Ministros informó que el Gobierno de José María Balcázar aprobó la Política General de Gobierno 2026, un instrumento rector de carácter excepcional que orientará la acción del Ejecutivo hasta el 28 de julio. ¿Qué priorizará? Informó que serán tres temas fundamentales para el país: la seguridad ciudadana, la continuidad económica y una transición democrática ordenada.

En un contexto de alta demanda ciudadana por resultados concretos, el Ejecutivo ha definido una estrategia centrada en la acción inmediata, la eficiencia del gasto público y la coordinación efectiva entre niveles de gobierno, con el objetivo de recuperar la estabilidad y encaminar al país hacia un nuevo periodo constitucional en condiciones de gobernabilidad, señaló la PCM a través de un comunicado.

“El país no puede esperar. Esta es una gestión de transición, pero también de decisiones firmes. Nuestro compromiso es devolverle seguridad a la ciudadanía, estabilidad a la economía y garantías plenas al proceso democrático”, afirmó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

La política establece que, dada la naturaleza breve del mandato, todas las intervenciones estarán orientadas a resultados medibles y de impacto directo en la población, priorizando la protección de las familias, el funcionamiento de la economía y el respeto irrestricto al orden democrático, anotó.

Seguridad ciudadana: recuperación del orden interno

El primer eje de intervención se enfoca en enfrentar la criminalidad y restablecer el orden interno. Para ello indicó que el Gobierno viene ejecutando el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana con operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, priorizando zonas críticas y fortaleciendo la inteligencia operativa. Además, de un sistema permanente de seguimiento y evaluación con metas concretas de reducción del delito.

Asimismo, se impulsará el fortalecimiento del marco legal contra la criminalidad, incluyendo medidas para enfrentar con mayor contundencia la extorsión, y ejecutará una estrategia frontal contra la minería ilegal y otras economías ilícitas que afectan la seguridad, el ambiente y la gobernabilidad.

Gobierno reitera que su la seguridad, estabilidad económica y elecciones limpias son sus prioridades inmediatas. Foto: PCM

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Continuidad económica: estabilidad y reactivación

El segundo eje corresponde a la continuidad económica, orientada a garantizar la estabilidad y sostener la actividad productiva en todo el territorio nacional.

En esa línea, la PCM indicó que el Ejecutivo viene fortaleciendo la respuesta frente a las emergencias por lluvias mediante una mayor articulación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como la agilización de mecanismos de financiamiento como el FONDES y el FIDT.

A ello se suman una cartera de proyectos regionales estratégicos, intervenciones productivas para dinamizar economías locales, la puesta en marcha de corredores logísticos multimodales, la implementación de fondos sociales en concesiones, el impulso a la seguridad energética y acciones para vincular educación y productividad, con especial atención a la capacitación laboral y la formación técnica según la demanda territorial.

Como parte de este eje, el Gobierno también promoverá mecanismos para prevenir controversias en materia de inversión pública y Asociaciones Público-Privadas (APP), con el objetivo de reducir trabas, mejorar la ejecución y brindar mayor predictibilidad a las inversiones, anotó.

“El crecimiento económico no puede detenerse. Estamos destrabando inversiones, llevando recursos a las regiones y generando condiciones para que la estabilidad se traduzca en empleo y oportunidades”, señaló el jefe del Gabinete.

Transición democrática: estabilidad política y elecciones seguras

El tercer eje está orientado a asegurar una transición democrática ordenada, con estabilidad política, respeto irrestricto a las reglas democráticas y condiciones adecuadas para unas elecciones sin incidentes, apuntó.

Para ello, el Gobierno garantizará el financiamiento y el soporte logístico de los organismos electorales, la protección de candidatos y locales de votación, y el traslado seguro del material electoral dentro y fuera del país, añadió.

Del mismo modo, indicó que promoverá espacios de diálogo político con las fuerzas representadas en el Congreso para favorecer la continuidad de políticas públicas prioritarias, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo regional y la infraestructura productiva.