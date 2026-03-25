Asbanc pide a candidatos un debate responsable sobre topes a tasas de interés. (Foto: Andina)
Asbanc pide a candidatos un debate responsable sobre topes a tasas de interés. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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y no en “soluciones populistas” que pongan en riesgo a la sociedad.

A través de un comunicado, el gremio alertó que algunos postulantes proponen nuevos topes a las tasas de interés,

Asbanc precisó que esta situación obliga a que muchos ciudadanos recurran a opciones informales y peligrosas.

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“El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha advertido que medidas como los topes a las tasas de interés han excluido a más de 500 mil peruanos del sistema financiero”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, la asociación advirtió que esta exclusión empuja a familias y emprendedores al sistema “gota a gota”, asociado a redes de extorsión, violencia y criminalidad.

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Por ello, precisó que

“Frente a ello, es importante recordar que el crédito formal ha sido un motor clave para reducir la pobreza en el Perú. Millones de familias han podido emprender, invertir y mejorar su calidad de vida gracias al acceso a financiamiento dentro del sistema”, puntualizó el comunicado.

El gremio alertó que las propuestas que intervienen o debilitan el crédito formal, en los hechos, fortalecen economías ilegales y agravan los problemas de seguridad ciudadana. | Foto: Andina
El gremio alertó que las propuestas que intervienen o debilitan el crédito formal, en los hechos, fortalecen economías ilegales y agravan los problemas de seguridad ciudadana. | Foto: Andina

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