La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) hizo un llamado a los candidatos presidenciales a participar en un debate público con propuestas basadas en evidencia y no en “soluciones populistas” que pongan en riesgo a la sociedad.

A través de un comunicado, el gremio alertó que algunos postulantes proponen nuevos topes a las tasas de interés, lo que debilita el crédito formal y tiene efectos negativos sobre la seguridad ciudadana y la inclusión financiera.

Asbanc precisó que esta situación obliga a que muchos ciudadanos recurran a opciones informales y peligrosas.

“El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha advertido que medidas como los topes a las tasas de interés han excluido a más de 500 mil peruanos del sistema financiero”, señala el pronunciamiento.

Asimismo, la asociación advirtió que esta exclusión empuja a familias y emprendedores al sistema “gota a gota”, asociado a redes de extorsión, violencia y criminalidad.

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Por ello, precisó que las propuestas que intervienen o debilitan el crédito formal, en los hechos, fortalecen economías ilegales y agravan los problemas de seguridad ciudadana.

“Frente a ello, es importante recordar que el crédito formal ha sido un motor clave para reducir la pobreza en el Perú. Millones de familias han podido emprender, invertir y mejorar su calidad de vida gracias al acceso a financiamiento dentro del sistema”, puntualizó el comunicado.