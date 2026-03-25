MEF. (Foto: GEC)
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El Ministerio de Economía (MEF) designó a Eloy Durán Cervantes en el cargo de viceministro de Economía, ello mediante la

Asimismo, a través de la, se eligió a José Armando Calderón Valenzuela en el cargo de viceministro de Hacienda.

Ambos documentos son refrendados por el Ministro de Economía y Finanzas.

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¿Quiénes son?

Por un lado, José Armando Calderón Valenzuela es economista con amplia experiencia en administración financiera pública, programación y ejecución presupuestaria.

Además, ha trabajado en la gestión de proyectos para entidades nacionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. También se ha desempeñado como asesor en el Despacho Viceministerial de Hacienda.

Por su parte, Eloy Durán Cervantes es economista por la Universidad del Pacífico, con trayectoria en la gestión de inversiones públicas y políticas de inversión dentro del MEF, donde ha ocupado cargos como Director General de Inversión Pública y Director General de Programación Multianual de Inversiones.

Su experiencia abarca el diseño y evaluación de proyectos bajo metodologías internacionales.

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