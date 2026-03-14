El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el nuevo Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, que prioriza un portafolio estratégico de 72 proyectos de inversión por S/ 144,117 millones, orientados a fortalecer la competitividad del país, mejorar la conectividad y reducir brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos.
El plan, alineado con el Plan de Desarrollo Estratégico Perú 2050, contempla inversiones de alto impacto económico y social distribuidas en las cuatro macrozonas del territorio nacional. Los proyectos abarcan sectores como transportes, agricultura y riego, saneamiento, salud, electricidad, educación, telecomunicaciones, turismo y cultura, con el objetivo de impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de la población.
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El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, señaló que el nuevo PNI se constituye en una herramienta clave para ordenar la priorización de las inversiones públicas y promover el desarrollo sostenible. “A través de este plan priorizamos proyectos estratégicos que permitirán acelerar el cierre de brechas de infraestructura, fortalecer la productividad y generar mejores condiciones para el crecimiento económico”, afirmó.
Bajo un enfoque territorial, el plan incorpora cuatro dimensiones de infraestructura sostenible —económico-financiera, social, institucional y ambiental— y establece criterios técnicos y condiciones mínimas obligatorias para la inclusión de proyectos en el portafolio. Según el MEF, las inversiones priorizadas ya cuentan con recursos en la programación multianual y se prevé que su ejecución física se realice en los próximos cinco años, lo que aumenta las probabilidades de que comiencen a brindar servicios en el corto y mediano plazo.
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El PNI 2026-2031 también introduce cambios en el seguimiento de las inversiones, al pasar de un esquema centrado solo en la priorización a un modelo de gestión integral del portafolio. Este incluye planes de acción obligatorios para cada proyecto, indicadores de avance físico y financiero, así como mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos y destrabar obras.
Otra de las modificaciones es la ampliación del periodo de actualización del plan, que pasa de tres a cinco años, con el fin de brindar mayor previsibilidad a los inversionistas y reconocer que los proyectos de infraestructura requieren plazos más largos para mostrar resultados concretos.
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En el marco de este enfoque, el plan busca además articular proyectos estratégicos con inversiones complementarias de los gobiernos regionales y locales, fortaleciendo la coordinación intersectorial y multinivel para maximizar el impacto de las inversiones públicas.
Para la elaboración del PNI 2026-2031, el MEF contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de 19 entidades del Gobierno nacional, además de aportes del sector privado, la academia y actores regionales a través de talleres realizados en Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Lima y Moyobamba.