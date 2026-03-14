El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el nuevo Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, que prioriza un portafolio estratégico de 72 proyectos de inversión por S/ 144,117 millones, orientados a fortalecer la competitividad del país, mejorar la conectividad y reducir brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos.

El plan, alineado con el Plan de Desarrollo Estratégico Perú 2050, contempla inversiones de alto impacto económico y social distribuidas en las cuatro macrozonas del territorio nacional. Los proyectos abarcan sectores como transportes, agricultura y riego, saneamiento, salud, electricidad, educación, telecomunicaciones, turismo y cultura, con el objetivo de impulsar la productividad y mejorar la calidad de vida de la población.

El ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López, señaló que el nuevo PNI se constituye en una herramienta clave para ordenar la priorización de las inversiones públicas y promover el desarrollo sostenible. “A través de este plan priorizamos proyectos estratégicos que permitirán acelerar el cierre de brechas de infraestructura, fortalecer la productividad y generar mejores condiciones para el crecimiento económico”, afirmó.

Bajo un enfoque territorial, el plan incorpora cuatro dimensiones de infraestructura sostenible —económico-financiera, social, institucional y ambiental— y establece criterios técnicos y condiciones mínimas obligatorias para la inclusión de proyectos en el portafolio. Según el MEF, las inversiones priorizadas ya cuentan con recursos en la programación multianual y se prevé que su ejecución física se realice en los próximos cinco años, lo que aumenta las probabilidades de que comiencen a brindar servicios en el corto y mediano plazo.

El PNI 2026-2031 también introduce cambios en el seguimiento de las inversiones, al pasar de un esquema centrado solo en la priorización a un modelo de gestión integral del portafolio. Este incluye planes de acción obligatorios para cada proyecto, indicadores de avance físico y financiero, así como mecanismos de alerta temprana para identificar riesgos y destrabar obras.

Otra de las modificaciones es la ampliación del periodo de actualización del plan, que pasa de tres a cinco años, con el fin de brindar mayor previsibilidad a los inversionistas y reconocer que los proyectos de infraestructura requieren plazos más largos para mostrar resultados concretos.

En el marco de este enfoque, el plan busca además articular proyectos estratégicos con inversiones complementarias de los gobiernos regionales y locales, fortaleciendo la coordinación intersectorial y multinivel para maximizar el impacto de las inversiones públicas.

Para la elaboración del PNI 2026-2031, el MEF contó con asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de 19 entidades del Gobierno nacional, además de aportes del sector privado, la academia y actores regionales a través de talleres realizados en Arequipa, Cusco, Huancayo, Iquitos, Lima y Moyobamba.