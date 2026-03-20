El presidente interino de la República, José María Balcázar, aseguró que promulgará la autógrafa de ley que reconoce gratificaciones y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) para los trabajadores CAS, la cual fue aprobada por el Congreso.

Tras reunirse con trabajadores del régimen laboral CAS y el legislador Guido Bellido, el mandatario dijo: “Me comprometo a publicar la ley”.

Adelantó que durante el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para la promulgación, se están viendo los mecanismos para implementar el beneficio, así como su financiamiento y reglamentación.

Vale añadir que el derecho de gratificación —por Fiestas Patrias y Navidad— y a CTS beneficiará a unos 350,000 empleados CAS.

Unos 350,000 trabajadores CAS se beneficiarán con ley del Congreso. Foto composición Gestión - Mía Ríos

Julio Velarde, presidente del BCRP, aclaró a Gestión que leyes como el pago de CTS y gratificaciones a CAS “no pueden aprobarse por temas populares”, y requieren una evaluación técnica.

“Se está debilitando al país (...) Lo ideal sería que el Gobierno las observe. Es un costo. Estamos entrando con peor pie al nuevo Gobierno. Están debilitando las acciones del nuevo mandato”, acotó.