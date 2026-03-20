La iniciativa había sido aprobada inicialmente por el Congreso en septiembre del 2025. Un mes despúes, el gobierno de Dina Boluarte la observó. Foto: Congreso de la República.
La iniciativa había sido aprobada inicialmente por el Congreso en septiembre del 2025. Un mes despúes, el gobierno de Dina Boluarte la observó. Foto: Congreso de la República.
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Alessandro Azurín
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El Congreso de la República del Perú aprobó, por insistencia, una ley que establece un aumento de las pensiones para profesores jubilados y cesantes.

En su momento, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), advirtió que esta norma en particular podría demandarle al Estado peruano hasta S/ 3,800 millones en un mediano plazo. Ahora, el Legislativo decidió insistir con la propuesta, dándole 69 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

Nota en desarrollo...

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

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