El Congreso de la República del Perú aprobó, por insistencia, una ley que establece un aumento de las pensiones para profesores jubilados y cesantes.
Esta norma, que ahora se haría ley, había sido observada por el gobierno de Dina Boluarte en octubre del año pasado. El Ejecutivo de entonces advirtió de altos costos fiscales para el Tesoro Público.
En su momento, Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal (CF), advirtió que esta norma en particular podría demandarle al Estado peruano hasta S/ 3,800 millones en un mediano plazo. Ahora, el Legislativo decidió insistir con la propuesta, dándole 69 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
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