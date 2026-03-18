Congreso. (Foto: GEC)
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe de calificación de la Denuncia Constitucional (DC) 595 contra la expresidenta Dina Boluarte y el exministro del Interior José Santiváñez.

La decisión se adoptó con 8 votos a favor, 1 en contra y sin abstenciones, durante una sesión extraordinaria realizada este miércoles 18 de marzo.

La novena sesión extraordinaria de la subcomisión inició con 10 congresistas presentes. Durante la reunión se desarrolló la sustentación, debate y votación de la propuesta de informe de calificación de la DC 595.

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Motivo de la denuncia

La DC 595 fue presentada por Delia Espinoza Valenzuela, cuando se desempeñaba como Fiscal de la Nación, por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal.

De acuerdo con la acusación, la expresidenta Dina Boluarte habría utilizado el vehículo oficial presidencial en febrero del 2024 en circunstancias vinculadas a un operativo policial para ubicar al exgobernador regional Vladimir Cerrón, lo que, según la denuncia, habría podido favorecer su evasión de la justicia.

En el caso del exministro del Interior José Santiváñez, la imputación se relaciona con una presunta omisión de comunicar a la autoridad competente información sobre dichos hechos, pese a haber tomado conocimiento de ellos en el ejercicio de su cargo.

Proceso

Según el procedimiento legislativo, cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declara admisible y procedente una denuncia, el informe de calificación es enviado a la Comisión Permanente para su evaluación.

Si la Comisión Permanente lo aprueba, otorga un plazo de hasta 15 días hábiles para que la subcomisión realice la investigación y elabore un informe final, el cual posteriormente puede ser elevado al Pleno del Congreso para su debate y eventual decisión.

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