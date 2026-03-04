La Comisión Permanente del Congreso sesionará este miércoles 4 de marzo, desde las 09:00 horas, para analizar diversos informes finales de denuncias constitucionales, entre ellos los que involucran a la expresidenta Dina Boluarte Zegarra.

Según la agenda publicada en el portal institucional del Parlamento, se consultará la aprobación de un plazo no mayor de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto a las denuncias constitucionales 533, 589 y 598.

Estas fueron admitidas a trámite en el extremo que imputan a Boluarte, en su condición de exmandataria, por la presunta comisión de los delitos de omisión de funciones y, alternativamente, abandono del cargo, tipificados en los artículos 377 y 380 del Código Penal.

Comisión Permanente analizará este miércoles informes finales de denuncias constitucionales. Foto: Congreso.

En la misma sesión, la Comisión Permanente también revisará los informes finales de otras denuncias constitucionales. Entre ellas figura la Denuncia Constitucional 29 (antes 332), seguida contra los exjueces supremos Ana María Aranda Rodríguez y Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, cuyo informe recomienda su archivo por no acreditarse los delitos de abuso de autoridad y prevaricato.

Asimismo, se debatirá el informe de la Denuncia Constitucional 387, presentada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra Tomás Gálvez Villegas, en su actuación como fiscal supremo titular del Ministerio Público. Este documento concluye que no se han acreditado medios de convicción suficientes que sustenten la comisión de dichos delitos, por lo que propone declarar infundada la denuncia, por lo tanto, pasar al archivo.

La sesión se desarrollará en la sala Grau del Palacio Legislativo.