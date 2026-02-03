El Poder Judicial (PJ) rechazó el pedido del expresidente Pedro Castillo para ser incorporado en la demanda de amparo presentado por la exmandataria Dina Boluarte, con el que busca anular la resolución del Congreso que declaró su vacancia por incapacidad moral permanente.

La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente el pedido de Castillo, a través de su defensa legal, para participar como “litisconsortes facultativos” en el proceso por considerar que tendría un interés jurídico relevante en el resultado.

El colegiado indicó, mediante una resolución, que, tras la revisión del procedimiento, las únicas partes involucradas son Dina Boluarte y el Congreso de la República. Por ello, se precisó que Castillo no tuvo participación en dicho proceso y, por tanto, no forma parte de la relación jurídica material.

“Siendo ello así, se verifica que el recurrente no tiene un interés legítimo en el resultado a darse en los presentes actuados judiciales sobre acción de amparo, ni que el mismo pudiera resultar perjudicial para sus derechos directa o indirectamente”, se indicó en el documento.

Como se recuerda, la Primera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo de Dina Boluarte y programó una audiencia virtual única para el 12 de marzo, en donde participará la exmandataria, su defensa y la Procuraduría del Congreso.

La pretensión principal del amparo tiene como objetivo que cesen los efectos de la calificación de incapacidad moral permanente impuesta a Boluarte por el Congreso, alegando una presunta vulneración de su derecho al debido proceso parlamentario, igualdad, defensa, honor y buena reputación.