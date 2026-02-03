PJ rechaza pedido de Castillo para incorporarse a amparo de Boluarte para anular su vacancia. (Foto: GEC)
con el que busca anular la resolución del Congreso que declaró su vacancia por incapacidad moral permanente.

La Primera Sala Constitucional de Lima declaró improcedente el pedido de Castillo, a través de su defensa legal, para participar como “litisconsortes facultativos” en el proceso por considerar que tendría un interés jurídico relevante en el resultado.

El colegiado indicó, mediante una resolución, que, tras la revisión del procedimiento, las únicas partes involucradas son Dina Boluarte y el Congreso de la República. Por ello,

“Siendo ello así, se verifica que el recurrente no tiene un interés legítimo en el resultado a darse en los presentes actuados judiciales sobre acción de amparo, ni que el mismo pudiera resultar perjudicial para sus derechos directa o indirectamente”, se indicó en el documento.

Como se recuerda, la Primera Sala Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo de Dina Boluarte y programó una audiencia virtual única para el 12 de marzo, en donde participará la exmandataria, su defensa y la Procuraduría del Congreso.

La pretensión principal del amparo tiene como objetivo que cesen los efectos de la calificación de incapacidad moral permanente impuesta a Boluarte por el Congreso, alegando una presunta vulneración de su derecho al debido proceso parlamentario, igualdad, defensa, honor y buena reputación.

La Primera Sala Constitucional de Lima indicó que, tras la revisión del procedimiento, las únicas partes involucradas son Dina Boluarte y el Congreso de la República. (Foto por ERNESTO BENAVIDES / AFP)
